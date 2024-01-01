Гололед, метели и туманы: штормовое предупреждение объявлено почти во всем Казахстане

2 января, во вторник, почти во всех областях Казахстана, а также в Астане объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Астане завтра ожидаются метель и гололед. Ветер юго-западный, западный, порывы будут достигать 15-20 м/с, а временами - 25 м/с.

В области Жетісу также ожидается сильный ветер со скоростью 15-20 м/с, временами порывы будут достигать 25 м/с, а в районе Алакольских озер - 23-28 м/с.

В Костанайской области ожидаются метель, гололед, туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы, скорость ветра составит 15-20 м/с, ночью порывы могут достигать 23-28 м/с. В Костанае завтра ожидаются метель, гололед, туман и ветер со скоростью до 15-20 м/с.

В Павлодарской области также ожидается метель, на юге, западе возможен гололед, на западе области порывы ветра будут достигать 23-28 м/с. В Павлодаре синоптики прогнозируют метель и усиление ветра до 15-20 м/с.

А в Восточно-Казахстанской области 2 января днем ожидается сильный снег. Ночью на севере области, днем на большей части области ожидаются метель, гололед, ветер с порывами до 23-28 м/с.

В области Абай завтра, в частности, в Семее ожидаются метель, гололед, усиление ветра до 17-22 м/с.

В Актюбинской области ожидается метель, порывы ветра будут достигать 18 м/с.

2 января днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются снег и метель, в некоторых частях области - гололед. Ожидается сильный ветер на востоке области, где порывы будут достигать 23-28 м/с. В Петропавловске также метель.

Гололедица и метель в этом время будут и в Акмолинской области. В Кокшетау метель, на дорогах ожидается гололедица и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Жамбылской области ожидается туман, усиление ветра до 15-20 м/с, на юго-западе, в горных районах области порывы будут достигать 23-28 м/с.

В Карагандинской области ожидаются метель, гололед, на юге области - туман. Здесь также прогнозируют усиление ветра до 15-20 м/с с порывами до 23-28 м/с. В Караганде ожидаются метель, гололед и сильный ветер.

На западе, юге Атырауской области, а также в областном центре 2 января ожидаются туман и усиление ветра до 15-20 м/с.

На западе, юге, в центре Мангистауской области также прогнозируют туман.

На севере, востоке области Ұлытау завтра ожидаются метель, гололед. На юге области - ожидается туман.

Низовая метель ожидается на западе, севере Западно-Казахстанской области. Возможен гололед. В Уральске днем ожидается низовая метель, гололед и ветер с порывами до 18 м/с.