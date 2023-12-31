Штормовое предупреждение объявили в первый день 2024 года в ряде регионов Казахстана

Ухудшение погодных условий ожидается в большинстве регионов Казахстана 1 января 2024 года - объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Завтра в Астане пообещали метель. Ветер юго-западный - порывы 15-20 м/с. Также возможен гололед.

1 января на севере области Ұлытау ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный на севере области порывы 15-20 м/с.

В первый день 2024 года на западе и севере Карагандинской области также ожидаются низовая метель, гололед. Ночью и утром на юго-востоке области - туман. Ветер южный, юго-западный на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

В первый понедельник года в Атырауской области прогнозируется ветер юго-западный, западный, днем на юге, севере области 15-20 м/с.

1 января на западе, севере Актюбинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

А на большей части Акмолинской области - метель, гололед. Ветер юго-западный - порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

Завтра днем на севере, востоке Павлодарской области тоже обещают метель - гололед. Ветер юго-западный, на большей части области порывы 15-20 м/с.

1 января на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются ночью снег, а днем осадки (дождь, снег), метель. Ночью на юго-западе, западе, днем на большей части области ожидается гололед. На большей части области на дорогах - гололедица. Ветер юго-западный ночью на юго-западе, западе области 15-20, порывы 25 м/с, днем на большей части области 15-20, на юге области порывы 23-28 м/с.

Завтра на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области возможна низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, западный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

А в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Завтра днем ветер юго-западный на юго-западе, в горных районах области 15-20 м/с.

В новогоднюю ночь, а также утром 1 января на севере, востоке, юге области Абай прогнозируются метель, гололед. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с.

Предстоящей ночью на большей части, днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается метель, гололед. Ветер юго-восточный на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с.

1 января на большей части Костанайской области пообещали метель, гололед. На юге, востоке области туман. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с.

Ночью и утром на северо-востоке Мангистауской области ожидается гололед. На западе, северо-востоке, в центре области ожидается туман.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный утром и днем на горных перевалах области 15-20 м/с.