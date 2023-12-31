Почти 3,5 тыс. человек застряли на трассах в Карагандинской области из-за бурана

Людей спасают полицейские в сильный буран на дорогах Карагандинской области - почти 3,5 тыс. человек застряли на трассах, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Из-за непогоды на дорогах области на 7:00 утра 31 декабря стоит 1359 транспортных средств. 3459 человек, из них 129 детей. Только на трассе Алматы-Екатеринбург скопилось 1150 авто, в них более 3 тысяч человек, из них более 100 детей, отметили в полиции.

А минувшей ночью с автодороги Ботакара-Баянаул, Ботакара-Каркаралинск эвакуировано 110 человек, из них 7 детей. Всего же за двое суток полицейскими сопровождено до ближайших населенных пунктов около 17 тыс. транспортных средств.

"Жителей и гостей Карагандинской области просим обращать внимание на SMS-оповещения о погодных условиях и ограничениях движения авто. Просим воздержаться от дальних поездок и не выезжать за пределы населенных пунктов", - вновь призвали полицейские.

Отметим, что ранее стражи порядка региона обратились к гражданам - жителям Карагандинской области посоветовали не выезжать за пределы населенных пунктов.

Ранее синоптики "Казгидромет" объявили в Карагандинской области штормовое предупреждение - 31 декабря на большей части региона ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный ночью на большей части области ожидается 15-20, днем на севере, западе области 15-20, временами порывы 25 м/с.