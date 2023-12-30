Аэродром открыт, создан оперштаб: что происходит в аэропорту Астаны

В аэропорту Астаны до сих пор задерживаются рейсы. Сотни людей не могут вылететь из-за плохой погоды. В воздушной гавани создан оперштаб, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Как сообщается в Телеграм-канале воздушной гавани, в столичном аэропорту было запланировано выполнить всего 29 рейсов с 15:00 до 00:00 30 декабря. Однако из них 21 был задержан из-за плохой погоды в городе, а 8 рейсов были отложены.

Сейчас в международном аэропорту Астаны свой рейс ждут более 500 пассажиров.

"Управляющая компания аэропортом столицы Terminals Astana Airport Management создала оперативный штаб и собрала представителей всех авиакомпаний. Представители специально созданной группы и авиакомпании проводят разъяснительную работу среди пассажиров и отвечают на вопросы.

Для пассажиров руководство Terminals Astana Airport Management раздало более 2000 порций горячей еды и горячих напитков. Среди пассажиров, чьи рейсы задерживаются, есть дети и подростки. Чтобы подарить им праздничное настроение Дед Мороз и Снегурочка раздали новогодние подарки", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, как отметили в аэропорту, аэродром уже открыт, однако погода по-прежнему неблагоприятна для взлета и посадки. По этой причине авиакомпании принимают решение отложить и задержать свои рейсы.

"Аэропорт обслуживает пассажиров круглосуточно. Если вы запланировали перелет на 30-31 декабря, сможете наблюдать статус рейса на официальном сайте аэропорта (nn-airport.kz) или обращаться в колл-центр 8 (7172) 702-999", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Астане из-за непогоды массово задерживаются самолеты. Сегодня утром столичный аэропорт перестал принимать самолеты в связи со сложными метеоусловиями.

Кроме того, накануне самолет авиакомпании SCAT вылетел в столицу из Алматы. Однако приземлиться в Астане воздушное судно не смогло из-за погодных условий и было вынуждено вернуться в Алматы.