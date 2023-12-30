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Казахстанцы рассказали, как проведут новогоднюю ночь (видео)

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Новогодние украшения в Алматы
Новогодние украшения в Алматы 2022 год. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жители Казахстана рассказали о том, как они проведут новогоднюю ночь. По мнению большинства опрошенных, новый год это семейный праздник, поэтому встретят они его в кругу родных и близких.

До нового года осталось совсем немного. Планами на праздники казахстанцы поделились с журналистами телеканала "Астана". Так, в ходе блиц-опроса большинство жителей Актобе рассказали корреспондентам телеканала, что встретят Новый год в кругу семьи, а затем пойдут поздравлять родственников и друзей.

"Мы хотим фейерверк посмотреть, мы обычно в парк идем посмотреть, если не холодно. Конечно, если холодно будет, то дома поставим "Гарри Поттера" или "Один дома" и будем смотреть".

"Всегда дома отмечаем с детьми, со своей семьей отмечаем. Чтобы только праздники хорошие, по хорошим поводам столы только накрывались".

"Дома с родителями, мы пойдем до бабушки и до дедушки сходим. А потом встретим дома", – рассказали актюбинцы.

Жители Алматы тоже планируют провести праздник в кругу близких и родных.

"Вот только что у меня ребенок задал вопрос: мам, а как встречать Новый год без снега? Я говорю: есть 2 варианта. Либо поехать в горы, либо поехать к апашке в поселок".

"Дома, с родными, с друзьями. Счастья, здоровья, чтобы все плохое осталось позади, впереди было только хорошее.

"Мы встречаем Новый год дома, с елкой, за новогодним столом, с апельсинами, с мандаринами", – поделились своими планами на Новый год алматинцы.

Добавим, что в предстоящие праздники при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут четыре дня подряд: сначала субботу и воскресенье 30 и 31 декабря, а затем официальные праздничные дни – 1 и 2 января. 3 января – уже рабочий день. Те же, кто работает шесть дней в неделю, будут отдыхать три дня: 31 декабря, а после 1 и 2 января.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053400-kazahstantsy-rasskazali-kak-provedut-novogodnyuyu-noch/

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