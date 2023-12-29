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Олжас Сулейменов, Бибигуль Тулегенова и Асанали Ашимов стали лауреатами стипендии

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Олжас Сулейменов
Олжас Сулейменов. Фото: YouTube.com/Алиф ТВ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о присуждении государственной стипендии в области культуры в 2023 году, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент присудил ряду казахстанских деятелей государственную стипендию в области культуры в 2023 году.

В списке обладателей стипендии значатся казахстанский поэт и писатель Олжас Сулейменов, известный актер и режиссер Асанали Ашимов, оперная певица Бибигуль Тулегенова, актрисы Меруерт Утекешова и Самал Еслямова, а также многие другие.

Подробнее со списком лауреатов стипендии можно ознакомиться в приложении к распоряжению президента.

По информации на сайте ИПС "Әділет", государственная стипендия в области культуры присуждается в целях государственной поддержки творческих работников и работников культуры, удостоенных почетных званий и государственных наград РК, а также особо одаренных молодых творческих работников.

Она присуждается ежегодно президентом РК по представлению правительства на основании решения постоянно действующей комиссии по вопросам культуры, созданной при уполномоченном органе в области культуры.

На соискание государственной стипендии претендуют казахстанцы:

  • имеющие госнаграды РК, почетные звания народного писателя, народного артиста, народного художника, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері (Заслуженный деятель Казахстана) или являющиеся лауреатами государственной премии в области литературы и искусства, международных и республиканских конкурсов, фестивалей и выставок;
  • обладающие творческим потенциалом для развития казахстанской культуры.

Напомним, в прошлом году Асанали Ашимову и Олжасу Сулейменову также присудили госстипендии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053364-tokaev-prisudil-stipendiyu-v-oblasti-kultury-olzhasu-suleymenovu-i-asanali-ashimovu/

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