Госстипендии присудили Асанали Ашимову, Олжасу Сулейменову и другим деятелям культуры

Асанали Ашимов. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Президент Казахстана подписал распоряжение о присуждении государственной стипендии в области культуры в 2022 году. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев распорядился присудить государственную стипендию в области культуры в 2022 году. Полный список деятелей, получивших госстипендию, также был опубликован Акордой.

В списке значатся имена 68 выдающихся казахстанских деятелей литературы и искусства. Среди прочих в него вошли казахстанский поэт, писатель и общественный деятель Олжас Сулейменов, а также народный артист СССР, актер и режиссер Асанали Ашимов.

Как сообщается на официальном сайте Министерства культуры и спорта РК, государственная стипендия в области культуры присуждается в целях господдержки творческих работников и работников культуры, удостоенных почетных званий и государственных наград Республики Казахстан, а также особо одаренных молодых творческих работников за большой вклад в создание, сохранение и развитие культуры Казахстана.

Государственная стипендия присуждается президентом РК по представлению правительства на основании решения Комиссии по присуждению государственных стипендий, специально созданной при Министерстве культуры и спорта РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003689-gosstipendii-prisudili-asanali-ashimovu-olzhasu-suleymenovu-i-drugim-deyatelyam-kultury/