Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Внезапный приступ застал астанчанина прямо на улице: на помощь пришла полиция (видео)

Опубликовано:

Пострадавший в Астане
Пострадавший в Астане. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Двое полицейских в Астане во время службы заметили мужчину, у которого случился приступ. Один из них оказал пострадавшему первую помощь до приезда медиков, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Случай произошел днем 28 декабря в Астане. Полицейские патрульной полиции Олжас Алтынбеков и Нурлан Бауыржанов увидели лежащего на тротуаре на перекрестке улиц Тараз и Жангельдина мужчину, у которого случился приступ.

"Оценив ситуацию, Алтынбеков приступил к оказанию первой медицинской помощи больному, у которого начались судороги. В это же время была вызвана бригада скорой помощи. До приезда медиков полицейский продолжал оказывать помощь и обеспечил свободный доступ воздуха в дыхательные пути мужчины", – говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Оба полицейских находились рядом с пострадавшим до приезда врачей. 30-летнего мужчину госпитализировали.

Недавно подобный случай произошел в Шымкенте – у мужчины прямо на автобусной остановке случился эпилептический приступ. На помощь ему пришли двое полицейских, оказавших первую помощь.

Ранее мы писали о военнослужащем, который спас пожилую женщину и семью с детьми из горящего дома в Семее. Наряду с этим сообщалось о полицейском, который вытащил из огня 6-летнего ребенка в Таразе. Обоих после происшествия госпитализировали.

До этого, летом, в Акмолинской области мужчина спас тонущего ребенка, но сам из воды выбраться не смог. Другой случай произошел в Петропавловске: подросток вытащил из воды мальчика, который хотел спасти своего брата, но сам едва не лишился жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053354-vnezapnyy-pristup-zastal-astanchanina-pryamo-na-ulitse-na-pomosch-prishli-politseyskie-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.