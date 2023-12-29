Внезапный приступ застал астанчанина прямо на улице: на помощь пришла полиция (видео)
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Двое полицейских в Астане во время службы заметили мужчину, у которого случился приступ. Один из них оказал пострадавшему первую помощь до приезда медиков, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Случай произошел днем 28 декабря в Астане. Полицейские патрульной полиции Олжас Алтынбеков и Нурлан Бауыржанов увидели лежащего на тротуаре на перекрестке улиц Тараз и Жангельдина мужчину, у которого случился приступ.
"Оценив ситуацию, Алтынбеков приступил к оказанию первой медицинской помощи больному, у которого начались судороги. В это же время была вызвана бригада скорой помощи. До приезда медиков полицейский продолжал оказывать помощь и обеспечил свободный доступ воздуха в дыхательные пути мужчины", – говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.
Оба полицейских находились рядом с пострадавшим до приезда врачей. 30-летнего мужчину госпитализировали.
Недавно подобный случай произошел в Шымкенте – у мужчины прямо на автобусной остановке случился эпилептический приступ. На помощь ему пришли двое полицейских, оказавших первую помощь.
Ранее мы писали о военнослужащем, который спас пожилую женщину и семью с детьми из горящего дома в Семее. Наряду с этим сообщалось о полицейском, который вытащил из огня 6-летнего ребенка в Таразе. Обоих после происшествия госпитализировали.
До этого, летом, в Акмолинской области мужчина спас тонущего ребенка, но сам из воды выбраться не смог. Другой случай произошел в Петропавловске: подросток вытащил из воды мальчика, который хотел спасти своего брата, но сам едва не лишился жизни.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053354-vnezapnyy-pristup-zastal-astanchanina-pryamo-na-ulitse-na-pomosch-prishli-politseyskie-video/