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Мертвую женщину нашли в квартире рядом с ее сожителем в Павлодаре

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Полицейские на месте происшествия в Павлодаре
Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/tipavlo.dar

Мертвую женщину обнаружили в квартире дома по улице Лермонтова в Павлодаре. На место выехали спасатели, которым пришлось вскрыть дверь, передает корреспондент NUR.KZ.

В Сети появились кадры с места происшествия. Указывается, что в квартире нашли мертвую женщину и там же был ее живой сожитель.

"Внутри находился нетрезвый мужчина и его сожительница. Она была мертва, вся черная. Предварительно, она умерла из-за спиртного, точно еще неизвестно", - говорится в посте.

Информацию прокомментировали в ДП Павлодарской области.

"28 декабря в квартире по улице Лермонтова обнаружено тело женщины в стадии гнилостных изменений. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В ДЧС Павлодарской области добавили, что спасателей к месту вызвали полицейские, чтобы вскрыть дверь, поскольку из дома доносился трупный запах. Внутри в одной из комнат на кровати обнаружили тело женщины. Там же находился мужчина 1959 года рождения в неадекватном состоянии.

Напомним, ранее стало известно, что женщину 1960 года рождения нашли мертвой в собственной квартире в Павлодаре. При этом она сидела на стуле за столом в кухне. Полицейские стали выяснять причину смерти.

Также в ноябре в Костанае в собственной квартире обнаружили 61-летнюю женщину с признаками насильственной смерти. В областном департаменте полиции пояснили, что по данному факту начато досудебное расследование по ст.99 УК РК "Убийство". Подозреваемой оказалась 51-летняя женщина, ее водворили в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053293-mertvuyu-zhenschinu-nashli-v-kvartire-ryadom-s-ee-sozhitelem-v-pavlodare/

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