Пожилую женщину нашли мертвой в собственной квартире в Костанае

Пожилую жительницу Костаная нашли мертвой в собственной квартире. Также была задержана подозреваемая – ею оказалась 51-летняя женщина, передают "Костанайские новости".

61-летнюю женщину с признаками насильственной смерти обнаружили в собственной квартире 16 ноября в одном из микрорайонов Костаная.

В областном департаменте полиции сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство". Подозреваемой оказалась 51-летняя женщина – ее водворили в изолятор временного содержания.

Другие обстоятельства происшествия выясняются, проводится следствие. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Добавим, согласно статье 99 УК РК, убийство наказывается лишением свободы от 8 лет до пожизненного срока.