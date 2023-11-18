Пожилую женщину нашли мертвой в собственной квартире в Костанае
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Пожилую жительницу Костаная нашли мертвой в собственной квартире. Также была задержана подозреваемая – ею оказалась 51-летняя женщина, передают "Костанайские новости".
61-летнюю женщину с признаками насильственной смерти обнаружили в собственной квартире 16 ноября в одном из микрорайонов Костаная.
В областном департаменте полиции сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство". Подозреваемой оказалась 51-летняя женщина – ее водворили в изолятор временного содержания.
Другие обстоятельства происшествия выясняются, проводится следствие. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Добавим, согласно статье 99 УК РК, убийство наказывается лишением свободы от 8 лет до пожизненного срока.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2046408-pozhiluyu-zhenschinu-nashli-mertvoy-v-sobstvennoy-kvartire-v-kostanae/