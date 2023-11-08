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Сидящей на стуле нашли мертвую женщину в Павлодаре

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Стол со стульями
Стол со стульями. Иллюстративное фото: pexels.com

Женщину 1960 года рождения нашли мертвой в собственной квартире в Павлодаре. При этом она сидела на стуле за столом в кухне. Полицейские выясняют причину смерти, передает NUR.KZ.

По информации ДЧС Павлодарской области, вызов к ним поступил 7 ноября. В квартире дома по улице Катаева в Павлодаре женщина не открывала двери. Спасатели выехали, чтобы проникнуть внутрь помещения.

"В присутствии сотрудников полиции и родственников, применив выдвижную лестницу, вошли в квартиру через окно кухни 3-го этажа. Женщина сидела на стуле за столом без признаков жизни. Передали сотрудникам полиции", - рассказали в ведомстве.

В ДП Павлодарской области сообщили, что скончавшаяся женщина 1960 года рождения. При этом точную причину смерти еще предстоит выяснить, назначена судебно-медицинская экспертиза, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее сообщалось, что павлодарец лишился жизни из-за бутылки вина. Как следовало из материалов дела, двое мужчин устроили застолье в апреле 2023 года. Из-за бутылки вина завязался словесный конфликт, который перерос в драку. Один из мужчин стал бить другого по голове и телу.

Ответная реакция последовала более жесткая. Второй схватился за нож, который сначала вонзил в грудь оппонента, а после - в шею. Уголовное дело в суде рассмотрели по ст.99 ч.1 УК РК (Убийство). Обвиняемому назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2044759-sidyaschey-na-stule-nashli-mertvuyu-zhenschinu-v-pavlodare/

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