Полицейские обратились к родителям казахстанских школьников

В связи с началом новогодних каникул в школах страны министерство внутренних дел обратилось к родителям школьников, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

На сайте информационного медиапортала МВД опубликован текст обращения МВД к родителям.

"Уважаемые родители! Современная реальность такова, что наркотики могут войти в любую, даже самую благополучную семью. В текущем году уже более 40 несовершеннолетних задержаны полицией за участие в распространении наркотиков.

В преддверии учебных каникул МВД призывает родителей стать максимально вовлеченными в жизнь своих детей, так как роль семьи в формировании наркотического иммунитета ребенка – это самое важное", - говорит заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов.

В полиции отмечают, что родителям необходимо обращать внимание на окружение своих детей, контролировать интернет-ресурсы, которыми они пользуются, обращать внимание на упаковки от любых медицинских препаратов, фольгу, стеклянные трубки, пипетки в вещах подростка.

Все это, как пишет портал, может служить приспособлениями для употребления синтетических наркотиков. Опасение должен вызвать и расход денег или наоборот их большое количество. Потому что, кроме употребления наркотиков, ребенка могут вовлечь в их распространение, привлекая быстрым заработком.

Родителям следует насторожиться, если у ребенка:

изменился круг общения;

появились новые непонятные слова при общении или переписке с друзьями;

в телефоне, мессенджерах появились метки с геолокациями, фотографии с возможными местами закладок, рисунками-штампами на стенах домов, столбах;

записки с номерами телефонов, ссылками на интернет-сайты или с набором цифр;

свертки в цветной изоленте с неизвестными веществами.

В МВД напомнили, что уголовная ответственность за наркопреступления наступает с 16 лет, а при сбыте – с 14 лет.

Напомним, ранее в Минпросвещения рассказывали, сколько дней отдохнут школьники на зимних каникулах. Они начались сегодня, 29 декабря, и продлятся до 7 января.

Ранее мы также писали о том, что в профильном ведомстве определили сроки школьных каникул и дату окончания учебного года. Так, учебный год, стартовавший 1 сентября 2023 года, официально завершится 25 мая 2024 года.

Третья четверть, как ранее сообщили в министерстве, будет состоять из 10 учебных недель, а весенние каникулы начнутся 21 марта и продлятся 11 дней. В третьей четверти для первоклассников будут предоставляться дополнительные каникулы продолжительностью 7 дней – с 5 по 11 февраля 2024 года включительно.

Продолжительность четвертой четверти составит 8 учебных недель.