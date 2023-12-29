Снегопады ожидаются в мегаполисах Казахстана

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 29 декабря. Во всех трех мегаполисах ожидается снег. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается снегопад. Температура воздуха днем поднимется до +8 градусов, а ночью – опустится до -1 градуса. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

В Астане также прогнозируется снег. Днем воздух прогреется до +2 градусов, а ночью температура снизится до -8 градусов. Скорость ветра – 14,4 м/с.

Снег может выпасть сегодня и в Шымкенте. При этом в дневное время столбики термометров поднимутся до +12 градусов, а ночью – опустятся до -1 градусов. Скорость ветра будет на уровне 9,7 м/с.