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"Вот так у нас арыки делают в стране": алматинцы пожаловались на ремонтные работы

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Дорожный знак
Дорожный знак. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Алматинцы пожаловались на строительство арыков в Турксибском районе. В акимате заявили, что подрядчика привлекли к ответственности, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с жалобой алматинцев на раскопку арыков появилось в Telegram-канале Kozachkov offside.

"Ничего особенного, просто кто-то вырыл окопы в Турксибском районе Алматы прямо перед домами местных жителей. Внимание, нецензурная лексика", — говорится в подписи под видео.

В акимате Алматы прокомментировали ситуацию и заявили, что подрядная организация управления экологии и окружающей среды Алматы ТОО "Компания АлматыДорСтрой" ведет строительство арычной сети по подтопляемому участку по улице Арктической. Делается это по заявкам районного акимата и жителей.

"21 декабря 2023 года на участке были начаты работы по срезке асфальтного покрытия для устройства траншеи. 26 декабря 2023 года начаты работы по раскопке траншеи.

Техническим и авторским надзором ведутся работы по контролю за строительно-монтажными работами. Подрядная организация привлечена к административной ответственности за нарушение правил благоустройства города Алматы. Также были проведены разъяснительные работы по соблюдению строительных норм, правил и даны поручения по устройству пешеходных трапов для создания доступа жителям.

На сегодня строительно-монтажные работы приостановлены и раскопанные траншеи будут обратно засыпаны до конца дня", - заявили в акимате.

Напомним, летом дороги Алматы начали ремонтировать новым способом.

Ожидается, что благодаря этому будет усилена износостойкость покрытия. Это, как сообщали специалисты, предотвратит образование колей и позволит увеличить межремонтный срок с нынешних 5 лет до ожидаемых, со слов экспертов, 8-10 лет.

При этом в сентябре аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что в городе создали "черный список" подрядчиков, занимающихся ремонтом дорог.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053073-vot-tak-u-nas-aryki-delayut-v-strane-almatintsy-pozhalovalis-na-remontnye-raboty/

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