"Черный" список подрядчиков по ремонту дорог создали в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал во время встречи с населением Жетысуского района о том, что в городе есть "черный" список компаний по ремонту дорог, передает корреспондент NUR.KZ.

На встрече акима с населением одна из жительниц города завила, что возле ее дома провалилась дорога - нет заезда на улице Эйхе.

"Обещали в июле хотя бы засыпать. Засыпьте, пожалуйста, чтобы можно было проехать. Машины бьются, люди обращаются в ОСИ, но у меня нет таких средств", - заявила председатель ОСИ.

Аким города ответил, что планируется до конца сентября отремонтировать дорогу.

"У нас, к сожалению, в Жетысуском районе есть определенный список подрядчиков, "черный", которые некачественно выполняют свои работы (одним из них является ТОО "Сункар") и которых мы каплей за каплей заставляем устранить их собственные нарушения: чтобы он в своей работе дырки залатал и провалы, которые он сделал.

Сейчас нашли способ. Я акимату дам поручение по тому адресу, который вы озвучили. Постараемся до конца сентября завершить работу: не только засыпать, максимально сделаем, чтобы удобно было ездить и зимой не было проблем", - сообщил Досаев.

Ранее в акимате Алматы заявили, что досрочно закончили ремонт на проспекте Аль-Фараби.