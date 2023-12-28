Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Павлодарка из-за громкого воя не слышала звука телевизора

Опубликовано:

Собака воет в квартире
Собака. Иллюстративное фото: pixabay.com

К конфликту между жильцами многоквартирного дома в Павлодаре привел громкий вой собаки. Полицейские отреагировали на жалобу женщины, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, на оперативный канал “102” с жалобой на собаку соседей обратилась жительница дома по улице Естая в Павлодаре.

"Каждый раз, когда соседи уходят на работу, их пес нервно лает. Я нахожусь с маленьким ребенком дома и практически весь день "наслаждаюсь" его воем. Чтобы вы понимали масштаб вокальных данных собаки, порой я не слышу звука телевизора в комнате. Не раз просила владельцев пса что-то предпринять, хозяева без энтузиазма извиняются, но проблему не решают", – рассказала молодая мама.

С хозяином питомца полицейские провели профилактическую беседу о необходимости соблюдения тишины и уважительном отношении к соседям.

"Собаку нельзя выключить как громкую музыку или заставить замолчать угрозами. Когда мы дома, все спокойно", – оправдывается мужчина.

Стоит отметить, что громкое поведение собаки после 22.00 часов попадает под закон о тишине.

"Если ночью поступит такой сигнал, полицейские приедут на вызов и привлекут к ответственности владельцев по ст.437 КоАП РК. Но в остальное время лучше попытаться с соседями и их питомцами договориться мирно", - отметили в полиции.

Добавим, что согласно ст.437 КоАП РК нарушение тишины с 22 до 9 часов утра, в том числе проведение в жилище и вне его работ, сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, влечет для физических лиц штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге).

В преддверии Нового года сотрудники полиции обратились к казахстанцам. Граждан предупредили о крупных штрафах за фейерверки. Применение пиротехнических изделий в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах, нарушающее покой физических лиц, влечет штраф в размере 69 000 тенге. За нарушение тишины в вечернее и ночное время, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, также предусмотрена административная ответственность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053062-pavlodarka-iz-za-gromkogo-voya-ne-slyshala-zvuka-televizora/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.