Павлодарка из-за громкого воя не слышала звука телевизора

К конфликту между жильцами многоквартирного дома в Павлодаре привел громкий вой собаки. Полицейские отреагировали на жалобу женщины, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, на оперативный канал “102” с жалобой на собаку соседей обратилась жительница дома по улице Естая в Павлодаре.

"Каждый раз, когда соседи уходят на работу, их пес нервно лает. Я нахожусь с маленьким ребенком дома и практически весь день "наслаждаюсь" его воем. Чтобы вы понимали масштаб вокальных данных собаки, порой я не слышу звука телевизора в комнате. Не раз просила владельцев пса что-то предпринять, хозяева без энтузиазма извиняются, но проблему не решают", – рассказала молодая мама.

С хозяином питомца полицейские провели профилактическую беседу о необходимости соблюдения тишины и уважительном отношении к соседям.

"Собаку нельзя выключить как громкую музыку или заставить замолчать угрозами. Когда мы дома, все спокойно", – оправдывается мужчина.

Стоит отметить, что громкое поведение собаки после 22.00 часов попадает под закон о тишине.

"Если ночью поступит такой сигнал, полицейские приедут на вызов и привлекут к ответственности владельцев по ст.437 КоАП РК. Но в остальное время лучше попытаться с соседями и их питомцами договориться мирно", - отметили в полиции.

Добавим, что согласно ст.437 КоАП РК нарушение тишины с 22 до 9 часов утра, в том числе проведение в жилище и вне его работ, сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, влечет для физических лиц штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге).

В преддверии Нового года сотрудники полиции обратились к казахстанцам. Граждан предупредили о крупных штрафах за фейерверки. Применение пиротехнических изделий в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах, нарушающее покой физических лиц, влечет штраф в размере 69 000 тенге. За нарушение тишины в вечернее и ночное время, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, также предусмотрена административная ответственность.