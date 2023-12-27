Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Житель Аркалыка проигнорировал предупреждение полицейских и был наказан

Опубликовано:

Полицейский проверяет документы
Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

Жителя Костанайской области привлекли к административной ответственности за попытку выехать на загородную трассу, несмотря на запрет, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Об инциденте сообщается на Instagram-странице ДП Костанайской области.

Сообщается, что полицейские задержали в Аркалыке водителя автомобиля JAC, проехавшего мобильный пост.

"Он приехал в районный центр за покупками. Несмотря на штормовое предупреждение, пытался выехать за пределы населенного пункта и проигнорировал законные требования сотрудника полиции о запрете выезда", - говорится в сообщении полиции.

Мужчина привлечен к административной ответственности по статье 667 КоАП РК "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа".

Его поместили в комнату временного задержания местного отдела полиции.

Напомним, накануне на Костанайскую область обрушился буран, загородные трассы пришлось закрыть из-за плохой видимости.

Занесенные снегом полицейские обратились к жителям региона с настоятельной просьбой не выезжать из населенных пунктов.

Из-за метели и плохой видимости в областном центре случилось массовое ДТП - столкнулись 10 авто. В результате один человек попал в больницу.

А в Лисаковске снесло установленную на площади новогоднюю елку. В городском акимате рассказали, что всему виной стал ветер со снегом порывами до 23 м/с.

Добавим, что согласно статье 667 КоАП РК, неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, государственной фельдъегерской службы, судебного пристава, судебного исполнителя в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование их законной деятельности влекут штраф в размере 30 МРП (103 500 тенге) либо административный арест на срок до 15 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052814-zhitel-arkalyka-proignoriroval-preduprezhdenie-politseyskih-i-byl-nakazan/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.