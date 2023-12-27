Житель Аркалыка проигнорировал предупреждение полицейских и был наказан

Жителя Костанайской области привлекли к административной ответственности за попытку выехать на загородную трассу, несмотря на запрет, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Об инциденте сообщается на Instagram-странице ДП Костанайской области.

Сообщается, что полицейские задержали в Аркалыке водителя автомобиля JAC, проехавшего мобильный пост.

"Он приехал в районный центр за покупками. Несмотря на штормовое предупреждение, пытался выехать за пределы населенного пункта и проигнорировал законные требования сотрудника полиции о запрете выезда", - говорится в сообщении полиции.

Мужчина привлечен к административной ответственности по статье 667 КоАП РК "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа".

Его поместили в комнату временного задержания местного отдела полиции.

Напомним, накануне на Костанайскую область обрушился буран, загородные трассы пришлось закрыть из-за плохой видимости.

Занесенные снегом полицейские обратились к жителям региона с настоятельной просьбой не выезжать из населенных пунктов.

Из-за метели и плохой видимости в областном центре случилось массовое ДТП - столкнулись 10 авто. В результате один человек попал в больницу.

А в Лисаковске снесло установленную на площади новогоднюю елку. В городском акимате рассказали, что всему виной стал ветер со снегом порывами до 23 м/с.

Добавим, что согласно статье 667 КоАП РК, неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, государственной фельдъегерской службы, судебного пристава, судебного исполнителя в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование их законной деятельности влекут штраф в размере 30 МРП (103 500 тенге) либо административный арест на срок до 15 суток.