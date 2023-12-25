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30 лет независимости Казахстана

Где в Казахстане можно будет получать паспорта через специальные терминалы

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Открытый сайт eGov на ноутбуке и паспорт РК в руке
Паспорт. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Со следующего года в пилотном режиме казахстанцы во всех регионах республики смогут оформлять паспорта и удостоверения личности в специальных терминалах документирования, передает NUR.KZ.

Минцифры на портале "Открытых НПА" опубликовало проект приказа о проведении пилотного проекта, который даст казахстанцам возможность получать паспорта и удостоверения личности посредством терминала документирования с использованием биометрической идентификации. Такой способ получения документов может стать альтернативой действующему порядку.

Терминалы будут установлены в ЦОНах городов республиканского значения и столицы, административных центров областей, а также в городе Байконыр.

Ранее подобный терминал впервые появился в одном из ЦОНов Астаны, а позже в одном ЦОНе в Алматы.

Пилотный проект планируется проводить с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту приказа, процесс документирования с помощью терминала документирования включает следующие шаги:

  • заполнение ИИН услугополучателя;
  • заполнение номера телефона, зарегистрированного в БМГ;
  • биометрическая идентификация услугополучателя путем подключения к ГБД ФЛ;
  • предоставление согласия услугополучателя на сбор и обработку персональных данных посредством государственного сервиса КДП;
  • фотографирование услугополучателя;
  • получение подписи услугополучателя;
  • оплата госпошлины посредством мобильных приложений банков второго уровня с привязкой к талону регистрации заявки РП ДРН;
  • направление к сотруднику ОМС для оформления, проверки и отправки заявки на следующий этап проверки в УМС.

Поменять же документы можно будет по следующим причинам:

  • перемена фамилии по браку (расторжению брака)
  • непригодность документа для дальнейшего использования (порча, ветхость, технические дефекты, использование всех страниц паспорта, отсутствие ИИН в документе, удостоверяющем личность и т.д.);
  • утрата удостоверения личности;
  • утрата паспорта гражданином Республики Казахстан;
  • переименование местностей в связи с действующим административно-территориальным делением;
  • по желанию владельца, в связи с видоизменением документов (при замене удостоверения личности и (или) паспорта на цветное фото, с чипом);
  • впервые на паспорт по удостоверению личности;
  • истечение срока действия удостоверения личности (не более 10 календарных дней) и (или) паспорта.

В октябре на площадке форума Digital Bridge 2023 председатель правления НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Суйениш Абдильдин представил проект Касым-Жомарту Токаеву.

Сообщалось, что благодаря терминалам граждане могут самостоятельно подать заявление на изготовление паспорта и удостоверения личности. При этом клиенты могут выбрать наиболее удачное фото и оплатить госпошлину на месте. На подачу заявки потребуется не более 5 минут.

Сколько стоит получение паспорта и удостоверения личности в Казахстане?

Добавим, что согласно информации на официальной платформе госорганов GOV.KZ, госпошлина за получение паспорта гражданина РК составляет – 8 МРП (27 600 тенге в 2023 году), а за получение удостоверения личности – 0,2 МРП (690 тенге).

При несвоевременном обращении за удостоверением личности казахстанцы должны будут оплатить штраф в размере 7 МРП (24 150 тенге).

Для получения документов в ускоренном порядке установлены следующие размеры госпошлин:

для городов Астана, Алматы, Актобе, Шымкент:

  • 1 категория срочности (до 1 рабочего дня) – 4 983 тенге;
  • 2 категория срочности (до 3 рабочих дней) – 2 752 тенге.

для областных центров:

  • 1 категория срочности (до 3 рабочих дней) – 4 983 тенге;
  • 2 категория срочности (до 5 рабочих дней) – 2 752 тенге.

для районов и городов областей:

  • 3 категория (до 7 рабочих дней) – 1 116 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052522-novyy-sposob-polucheniya-udostovereniy-i-pasportov-poyavitsya-v-kazahstane/

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