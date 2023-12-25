"Простаивают 11 дней": в КГД прокомментировали ситуацию с фурами на казахстанско-китайской границе

В КГД прокомментировали информацию о том, что фуры казахстанских предпринимателей якобы уже больше 11 дней не могут пересечь границу с Китаем на таможенном посту "Нур Жолы", передает NUR.KZ.

Как сообщили представители НПП "Атамекен" на своем официальном сайте, десятки автотранспортных средств, среди которых крупные грузовые автомобили, нагруженные товарами казахстанских граждан, более 11 дней простаивают на границе с Китаем – таможенном посту "Нур Жолы".

Отмечается, что в числе причин задержки – отсутствие одобрения на выпуск со стороны КГД МФ РК.

"В жалобах отмечается, что без объяснения причин, на основании устных указаний должностных лиц Главного диспетчерского управления сроки выпуска товаров затягиваются на 1-2 недели, иногда грузы подвергаются повторным таможенным досмотрам", - заявил замглавы "Атамекена" Тимур Жаркенов.

По его словам, компании-перевозчики, вовлеченные в ситуацию, несут все растущие убытки, связанные с таможенным оформлением, простоями, невыполнением договорных обязательств и так далее.

Сообщается, что одно из ТОО, у которого на границе находится 17 автомобилей, подало заявление в Главную транспортную прокуратуру, где отметило, что несет убытки в размере 25 000 000 тенге в сутки.

В КГД прокомментировали ситуацию.

Там заявили, что на таможенном посту "Нур Жолы" скопления автотранспортных средств отсутствуют.

В целях увеличения товарооборота и пропускной способности, таможенный пост "Нур Жолы" переведен на круглосуточный режим работы", - заявили в ведомстве.

В КГД также добавили, что по всей границе с КНР скопления автотранспортных средств отсутствует - все таможенные посты работают в штатном режиме.

Отметим, ранее казахстанцев предупреждали о том, что 1-2 января автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе не будут работать в связи с празднованием Нового года.

"Комитет государственных доходов в целях недопущения скоплений перед пунктами пропуска информирует перевозчиков и иных лиц, намеревающихся пересечь Государственную границу о необходимости заранее планировать маршруты перевозок с учетом погодных условий и прибывать к пунктам пропуска в забронированную дату", - заявляли в ведомстве.

Также в КГД добавили, что железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.