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30 лет независимости Казахстана

Пункты пропуска на границе Казахстана и Китая закроют на несколько дней

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Шлагбаум закрыт
Шлагбаум. Иллюстративное фото: pixabay.com

Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе не будут работать 16-17 декабря 2023 года и 1-2 января 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на КГД.

В связи с празднованием Дня Независимости Казахстана 16-17 декабря 2023 года и Нового года 1-2 января 2024 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет.

"Комитет государственных доходов в целях недопущения скоплений перед пунктами пропуска информирует перевозчиков и иных лиц, намеревающихся пересечь Государственную границу о необходимости заранее планировать маршруты перевозок с учетом погодных условий и прибывать к пунктам пропуска в забронированную дату", - говорится в сообщении ведомства.

Также в КГД добавили, что железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.

Напомним, завтра Казахстан будет праздновать День Независимости. В связи с этим граждан ждут несколько праздничных выходных.

В этом году праздничная дата выпадает на субботу, а потому, согласно календарю праздничных дней на официальном сайте "Электронного правительства", выходной переносится на понедельник, 18 декабря. Соответственно, казахстанцы отдохнут три дня подряд - 16, 17 и 18 декабря (суббота, воскресенье и понедельник).

День Независимости в Казахстане празднуют 16 декабря.

Отметим, что в прошлом году праздник потерял статус национального праздника и стал государственным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051099-punkty-propuska-na-granitse-kazahstana-i-kitaya-zakroyut-na-den-nezavisimosti-i-novyy-god/

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