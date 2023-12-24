Сильный ветер и гололед: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
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Жителей ряда регионов Казахстана предупредили об ухудшении погодных условий – из-за сильного ветра, гололеда и тумана объявлено штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".
Завтра в области Ұлытау синоптики обещают гололед и ветер с порывами до 15-20 м/с.
В Карагандинской области ожидаются гололед, туман и ветер с порывами до 18 м/с.
В Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской и Актюбинской областях прогнозируются туман, гололед и ветер с порывами до 15-20 м/с.
В Кызылординской области будут туман и ветер со скоростью 15-20 м/с.
В Туркестанской области ожидается сильный ветер со скоростью 15-20 м/с.
Жителям Шымкента стоит подготовиться к ветру с порывами до 15-20 м/с.
В Акмолинской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях ожидаются гололед и туман, а на дорогах – гололедица.
В области Абай прогнозируются низовая метель и ветер со скоростью 15-20 м/с и порывами до 23 м/с.
Как отмечается на портале egov.kz, из-за гололеда увеличиваются риски дорожно-транспортных происшествий и получения уличных травм: ушибы, вывихи и переломы. Что делать при гололеде:
- одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;
- передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;
- пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
- правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;
- обходите места, покрытые льдом.
- Если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;
- двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;
- при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.
Что делать при сильном ветре:
находясь в доме или в квартире:
- закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
- безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.
Если сильный ветер застал вас на улице:
- укройтесь в подъезде или прочном здании;
- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
- не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
- держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.
Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052340-silnyy-veter-i-gololed-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/