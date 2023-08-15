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Компенсацию за проживание в общежитиях будут платить некоторым студентам в Казахстане

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Девушки в общежитии
Общежитие. Иллюстративное фото: Klaus Vedfelt / Getty Images

Иногородним студентам - сиротам компенсируют проживание в общежитиях - в преддверии нового учебного года было принято постановление, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

Отмечается, что вопрос касательно возможности субсидирования затрат на проживание для отдельных социально уязвимых категорий студентов поднял еще президент в послании 1 сентября прошлого года.

В преддверии нового учебного года правительством было принято соответствующее постановление.

"В частности, в "Правила предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь" внесены изменения и дополнения, где предусматривается выплата компенсации за проживание в период обучения в колледжах и вузах страны для отдельных категорий граждан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сумма компенсации за проживание в общежитиях будет составлять 29 МРП (100 050 тенге) в год.

Всего компенсацию получат 7 145 человек:

  • 4651 человек - это студенты - сироты и оставшиеся без попечения родителей;
  • ️2494 человека - лица с инвалидностью, лица с инвалидностью с детства, дети с инвалидностью.

В правительстве заявили, что компенсация будет предоставляться уже с сентября текущего года.

Отметим, в прошлогоднем послании глава государства поднял вопрос касательно обеспечения студентов общежитиями. Для решения этой проблемы предложил активно внедрять механизм государственно-частного партнерства с вузами и строительными компаниями.

Также Токаев поручил проработать возможность субсидирования затрат на проживание для отдельных социально уязвимых категорий студентов.

В апреле текущего года Миннауки подготовило проект постановления касательно предоставления субсидий на оплату общежитий студентам - сиротам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032589-kompensatsiyu-za-prozhivanie-v-obschezhitiyah-budut-platit-studentam-v-kazahstane-kto-i-na-kakuyu-summu-mozhet-rasschityvat/

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