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30 лет независимости Казахстана

"Призывной" общественный транспорт появился в 15 городах Казахстана (видео)

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"Призывной" автобус
"Призывной" автобус. Кадр из сюжета: телеканал КТК

Автобусы, призывающие молодых казахстанцев служить в армии, появились в городах Казахстана. В Минобороны объяснили необычную рекламную акцию, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, уже в 15 городах страны курсируют маршрутные автобусы и трамваи, оклеенные баннерами с патриотичными лозунгами и коллажами военных парадов, боевых учений, проводов молодых бойцов и принятия ими присяги.

В Министерстве обороны журналистам заявили, что наружная реклама романтизма "тягот и лишений" должна привлечь в ряды новобранцев больше молодых людей.

Отмечается, что инициативу запустить завлекающий в армию общественный транспорт позитивно восприняли представители взрослого поколения.

"Служба в армии – долг каждого гражданина, потому что если ты уважаешь свою страну, любишь родную землю, то ты должен служить. Каждый гражданин и гражданка ищет защиту, и этими защитниками должны быть наши мужчины. Я думаю, что наши сыновья должны отдать долг Родине. Каждый солдат является патриотом", - поделилась мнением казахстанка Бакытжамал Максилова.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052022-prizyvnoy-obschestvennyy-transport-poyavilsya-v-15-gorodah-kazahstana-video/

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