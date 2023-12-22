"Призывной" общественный транспорт появился в 15 городах Казахстана (видео)

Автобусы, призывающие молодых казахстанцев служить в армии, появились в городах Казахстана. В Минобороны объяснили необычную рекламную акцию, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, уже в 15 городах страны курсируют маршрутные автобусы и трамваи, оклеенные баннерами с патриотичными лозунгами и коллажами военных парадов, боевых учений, проводов молодых бойцов и принятия ими присяги.

В Министерстве обороны журналистам заявили, что наружная реклама романтизма "тягот и лишений" должна привлечь в ряды новобранцев больше молодых людей.

Отмечается, что инициативу запустить завлекающий в армию общественный транспорт позитивно восприняли представители взрослого поколения.

"Служба в армии – долг каждого гражданина, потому что если ты уважаешь свою страну, любишь родную землю, то ты должен служить. Каждый гражданин и гражданка ищет защиту, и этими защитниками должны быть наши мужчины. Я думаю, что наши сыновья должны отдать долг Родине. Каждый солдат является патриотом", - поделилась мнением казахстанка Бакытжамал Максилова.

Источник: КТК