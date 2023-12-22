Сколько дней отдохнут жители Казахстана в январе 2024 года

В январе казахстанцы будут отмечать сразу два праздника – Новый год и православное Рождество. Однако выходные дни добавятся только для одного из них, передает NUR.KZ.

В первые дни 2024 года у казахстанцев будет два выходных, чтобы отпраздновать Новый год.

Так как 1 и 2 января, это понедельник и вторник, то никаких переносов праздничных дней не планируется.

Как жители страны будут отдыхать на Новый год при пятидневной и шестидневной неделе, мы рассказывали ранее.

Кроме того, 7 января православные Казахстанцы будут отмечать Рождество. В 2024 году праздник выпадает на воскресенье.

Согласно календарю праздников на официальном сайте "Электронного правительства", этот день считается праздничным, однако, если выпадает на календарный выходной – на следующий рабочий день не переносится.

Таким образом, помимо обычных выходных, в январе казахстанцев ждут два дополнительных дня отдыха.

Отметим, что согласно закону "О праздниках в РК", в Казахстане отмечаются национальные, государственные, профессиональные и иные праздники.

Национальные праздники – праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности. Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах.

Государственные праздники – праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.

Профессиональные и иные праздники – праздники, не наделенные статусом национальных и государственных праздников, отмечаемые отдельными категориями граждан.