Досаев ответил на вопрос о прозрачности бюджета города

Аким Алматы Ерболат Досаев ответил во время брифинга на площадке СЦК на вопрос о прозрачности бюджета города, передает корреспондент NUR.KZ.

"Маслихат Алматы - представительный орган, но не при акимате. После выборов в этом году количество одномандатников увеличилось. Они не выступают от партий и должны перед выборщиками отвечать сами.

Бюджет проходит открыто: в последний раз я сам представлял его. Бюджет размещен на сайте, никто его не прячет. На 45% он социально ориентированный. Можно посмотреть, что и где собираемся строить, где зарплаты повышаем. Текущее законодательство не позволяет что-то делать келейно (скрыто - прим. ред.)", - сообщил аким.

Ранее он рассказывал, сколько планирует работать акимом и может ли стать следующим премьер-министром.