Дольщики перегородили дорогу технике, сносящей строящийся ЖК в Актау (видео)

В Актау начали сносить строящийся жилой комплекс с уже проданными квартирами. Чиновники заявили, что дом построен без разрешительных документов, передает сайт телеканала КТК.

Как передает телеканал, дом, оказавшийся в центре скандала, находится в приморском жилом массиве поселка Умирзак. ЖК строился без необходимых документов. Чиновники заявляют, что застройщику давали целый год, чтобы получить все необходимые разрешения. Но он этого не сделал.

Однако некоторые актаусцы уже купили квартиры в строящемся доме. Они попытались преградить дорогу спецтехнике. Сейчас горожане требуют отменить решение суда о сносе.

"Наши требования, чтобы акимат и наш суд предоставил, дал отсрочку по времени застройщикам, привести документы в норму, в порядок, как положено. И соответственно, все стопроцентно жильцов, когда достоят дом, чтобы мы могли вселиться и у нас не было никаких проблем с эксплуатацией дома", - заявил Ерхан Марымбаев.

Владельцы квартир заявляют, что не знали о том, что ЖК строится без документов. При этом некоторые внесли деньги уже после решения суда о сносе. Заплатили от 5 до 10 миллионов.

Просто так расставаться с мечтой и большими деньгами люди не намерены. Они попытались помешать сносу. На место даже пришлось вызывать полицию.

Чиновники же непреклонны. Говорят, незаконная застройка создает большую нагрузку на коммунальные сети. В городе выявили уже 28 подобных зданий. Четыре из них снесли.

"В декабре 2022 года мы провели внеплановую проверку с управлением. В то время был построен только один этаж. Тогда мы установили, что это незаконно, наложили соответствующий штраф и дали предписание прекратить строительство.

Мы также дали предписание на оформление документов. На сегодняшний день данный предприниматель не получил никаких разрешительных документов. Наши предписания не исполнены", - заявил руководитель управления ГАСК Мангистауской области Даурен Утепкали.

Источник: КТК