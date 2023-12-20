Павлодарский "Плюшкин" оставил соседей без отопления

В Павлодаре одинокий мужчина собирал в квартире горы мусора. Когда в ней заморозилась труба, соседи остались без отопления. Благодаря участковому инспектору удалось решить проблему. "Плюшкину" помогли расстаться с мусором, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, участковому инспектору полиции Жанибеку Касымханову позвонили горожане и попросили помочь убрать мусор из квартиры по улице Кривенко, где живет 57-летний одинокий мужчина.

"У соседа заморозило трубу. По этой причине в доме не было отопления. Мы стучались к нему, но он не открывал нам двери. После этого мы вызвали полицию", - рассказали жильцы дома.

Мусор. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

По словам участкового инспектора Жанибека Касымханова, он, оценив ситуацию, позвонил в акимат, попросил решить данный вопрос и оказать содействие в вывозе мусора.

"Акиматом был выделен "КамАЗ" с прицепом. Несколько дней мы выносили мусор из квартиры. Потом сантехник отремонтировал трубу и подключил отопление", – сообщил полицейский.

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