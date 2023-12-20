Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Павлодарский "Плюшкин" оставил соседей без отопления

Опубликовано:

Мусор на улице
Горы мусора из квартиры. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В Павлодаре одинокий мужчина собирал в квартире горы мусора. Когда в ней заморозилась труба, соседи остались без отопления. Благодаря участковому инспектору удалось решить проблему. "Плюшкину" помогли расстаться с мусором, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, участковому инспектору полиции Жанибеку Касымханову позвонили горожане и попросили помочь убрать мусор из квартиры по улице Кривенко, где живет 57-летний одинокий мужчина.

"У соседа заморозило трубу. По этой причине в доме не было отопления. Мы стучались к нему, но он не открывал нам двери. После этого мы вызвали полицию", - рассказали жильцы дома.

Мусор в квартире
Мусор. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

По словам участкового инспектора Жанибека Касымханова, он, оценив ситуацию, позвонил в акимат, попросил решить данный вопрос и оказать содействие в вывозе мусора.

"Акиматом был выделен "КамАЗ" с прицепом. Несколько дней мы выносили мусор из квартиры. Потом сантехник отремонтировал трубу и подключил отопление", – сообщил полицейский.

Напомним, в ноябре жильцы многоэтажки в Астане пожаловались на нашествие тараканов. По их словам, насекомые завелись из-за пекарни, расположенной в подвале дома, в ней в промышленных масштабах готовили самсу. В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля пояснили, что пекарня работает без разрешительных документов, но проверить ее нельзя, пока управление госдоходов не установит наименование и реквизиты предприятия.

В сентябре жители Актау столкнулись с массовым нашествием крыс - грызуны разгуливали по улицам города, также их замечали в подъездах жилых домов. Как заявили в управлении санитарно-эпидемиологического контроля, причиной стало то, что в Актау существует проблема с нерегулярным вывозом мусора, и во многих микрорайонах - переполненные мусорные контейнеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051701-pavlodarskiy-plyushkin-ostavil-sosedey-bez-otopleniya/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.