"Грибок, грязь, мусор": жильцы пропахшей самсой многоэтажки пожаловались на нашествие тараканов (видео)

Жители столичной многоэтажки жалуются на полчища тараканов и мышей - люди утверждают, что насекомые и грызуны завелись из-за пекарни, передает сайт телеканала КТК.

По словам жильцов дома, тараканы буквально захватили их многоэтажку, насекомые буквально везде: в шкафах и под плинтусами, в углах и за мебелью. Хозяйке одной из квартир пришлось выбросить уже половину вещей, потому что в них усатые насекомые отложили свои личинки. Но это не самое страшное.

"Полтора годика ребенок – убивает таракана и в рот кладет. Я сама два раза видела, как он убивал и в рот клал. Ночью спать тоже страшно. Как будто по нам ходит все", - рассказывает Гульмира Маншарипова.

В подвале дома уже не первый год работает пекарня, в которой готовят исключительно самсу, причем в промышленных масштабах. Ее развозят по городу и, по мнению жителей, именно отсюда откормленные выпечкой тараканы в одной шеренге с мышами идут осаждать подъезды и квартиры. Радуются этому, пожалуй, только местные коты.

"Буквально позавчера кот поймал мышку. Каждую ночь они начинают свою деятельность. Снится уже эта самса. Каждый день чувствуешь эти запахи, уже вся одежда, вся мебель пропахла этой самсой.

Куда бы мы ни обращались, в ДЧС, они, ссылаясь на мораторий, СЭС тоже, они все не могут к ним зайти и проверить", - рассказывает другая горожанка Юлия Мендецкая.

Журналистам поговорить с работниками пекарни не удалось - дверь оказалась закрытой. Однако управляющая ОСИ рассказала, что однажды ей все-таки удалось попасть в запашистый погребок.

"Там было столько жира, заросло оно – грибок, грязь, мусор. Там есть канализационный сток, колодец, он был забит. Я обратила внимание, что там есть газовый баллон", - рассказала управляющая ОСИ Дильда Нисанбаева.

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля корреспондентам телекана ответили, что пекарня работает без разрешительных документов, но проверить ее нельзя, пока управление госдоходов не установит наименование и реквизиты предприятия. И только после этого будет проведен визит ревизоров.

Источник: КТК