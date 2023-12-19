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Пассажиров FlyArystan предупредили о задержках рейсов из-за непогоды в Шымкенте

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Самолет компании Fly Arystan
Самолет компании Fly Arystan. Фото: t.me/flyarystan_inform

Представители авиакомпании FlyArystan сообщили, что все рейсы, прилетающие в Шымкент или вылетающие из мегаполиса, могут задерживаться из-за непогоды, передает NUR.KZ со ссылкой на авиаперевозчика.

"Из-за неблагоприятных погодных условий (переохлажденный туман и неблагоприятный прогноз погоды) в городе Шымкенте все рейсы из/в Шымкент могут быть задержаны", – говорится в сообщении.

Представители FlyArystan пояснили, что фактическая погода по текущему прогнозу не позволяет выполнять взлет и посадку в аэропорту города Шымкент.

"Авиакомпания непрерывно отслеживает прогноз погоды в зоне аэропорта города Шымкента", – добавили в авиакомпании.

Напомним, сегодня по прогнозам синоптиков в Шымкенте шел снег. Днем температура воздуха доходила до +4 градусов, ночью же она опустится до 0 градусов.

Также отметим, что в начале года в казахстанские правила авиаперевозок внесли поправки, которые предусматривают ряд нововведений.

Так, было введено понятие "изменение статуса рейса" – для усиления ответственности авиакомпаний перед пассажирами.

"Необходимо отметить, что ранее услуги по питанию, проживанию, трансферу предоставлялись только в случае задержки и отмены рейса. С этого времени перевозчики обязаны будут предоставлять вышеуказанные услуги при любых изменениях, влияющих на время вылета (прилета) рейса или маршрут", – объяснили в КГА.

Также теперь пассажирам на номер телефона или на электронную почту должны приходить обязательные уведомления о задержке рейса, а также о перечне услуг, предоставляемых перевозчиком из-за изменения статуса рейса, если оно произошло по вине перевозчика или из-за позднего прибытия самолета.

При любом изменении статуса рейса по вине авиакомпании пассажиром должны будут предоставляться отдельные услуги, а также выплачиваться компенсации в размере 3%.

Кроме того, теперь пассажиры будут иметь право на полный возврат средств или перебронирование рейса при изменении статуса рейса более чем на 5 часов. Ранее для этой опции задержка должна была превышать 10 часов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051563-passazhirov-flyarystan-predupredili-o-zaderzhkah-reysov-iz-za-nepogody-v-shymkente/

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