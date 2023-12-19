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Пропавшего 18-летнего таксиста из Астаны нашли в Алматинской области

Опубликовано:

Водитель за рулем
Водитель. Иллюстративное фото: pixabay.com

18-летнего таксиста из Астаны, о пропаже которого ранее в полицию заявила мать, был найден в компьютерном клубе в Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП столицы.

Как сообщила пресс-служба ДП Астаны в Instagram, без вести пропавшего жителя столицы нашли компьютерном клубе, расположенном в поселке Иргели Карасайского района Алматинской области.

Напомним, 18-летний парень, занимающийся частным извозом, пропал по дороге в Караганду – в полицию обратилась его мать.

Отмечается, что на поиски молодого человека был ориентирован личный состав ДП Астаны. Были проверены места массовой концентрации людей, хостелы и гостиницы, установлен круг связей пропавшего, просмотрены камеры видеонаблюдения.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051537-propavshego-18-letnego-taksista-iz-astany-nashli-v-almatinskoy-oblasti/

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