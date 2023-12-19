Таксист из Астаны поехал в Караганду и пропал без вести

18-летний астанчанин, занимающийся частным извозом, пропал по дороге в Караганду - в полицию обратилась мать пропавшего парня, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Астаны.

Мать пропавшего 18-летнего таксиста сообщали, что он выехал из дома на арендованном автомобиле Chevrolet Cobalt и пропал без вести.

В ходе проверки было установлено, что он выехал из Астаны в Караганду и заехал в Алматинскую область.

По информации полицейских, на поиски молодого человека ориентирован личный состав ДП Астаны. Проверяются места массовой концентрации людей, хостелы и гостиницы, устанавливается круг связей пропавшего, просматриваются камеры видеонаблюдения.

Полицейские просят граждан, владеющих информацией о местонахождении, позвонить по телефонам отдела криминальной полиции управления полиции района Байконыр Астаны: +7 (7172) 71-60-87, +7 (7172) 20-23-29, +7 (775) 217 80 98.

О пропаже молодого человека ранее сообщалось в паблике patriotkaragandy в Instagram. Автор публикации сообщил, что молодой человек, которого зовут Нурсултан, получил заказ в Караганду еще 9 декабря. Из Караганды он выехал в Алматы, после перестал выходить на связь.

Что делать, если пропал человек?

Пропажа близкого человека - ситуация, в которой многие теряются и начинают паниковать. Тем не менее важно придерживаться четкого плана действий. Основные шаги описаны на сайте "Электронного правительства".

Когда следует начинать волноваться

Все зависит от конкретной ситуации и от обычного поведения определенного гражданина.

Первый признак пропажи - исчезновение из поля зрения близких, нехарактерное привычному поведению (вышел из дома в магазин и не вернулся, ушел с работы и не появился дома в привычное время, задерживается после учебных занятий, не доехал до места назначения).

Другие критерии:

человек не выходит на связь длительное время - не отвечает на звонки, СМС, сообщения в соцсетях;

никто из друзей и родных не имеет сведений о его местонахождении;

отсутствие на рабочем месте;

документы потерявшегося находятся дома, а также его вещи и деньги;

остались без присмотра любимые домашние животные, машина брошена не на привычном месте.

Любой из этих поводов для беспокойства может стать причиной обращения в полицию с заявлением о розыске без вести пропавшего.

Какие действия следует предпринять при пропаже человека

При пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить в полицию:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Как найти самостоятельно человека, пропавшего без вести