Сбежавшего из психбольницы пациента нашли на обочине трассы в Акмолинской области

В Акмолинской области полицейские нашли сбежавшего пациента психиатрической больницы. Мужчину разыскивали на протяжении четырех дней, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчину, одиноко идущего вдоль трассы "Кокшетау - Омск", обнаружил экипаж патрульной полиции в составе Руслана Байжанова и Нурсултана Бажирова.

Заявление о самовольном уходе пациента психиатрической больницы в Алексеевке Константина Беспалого поступило в отдел полиции Зерендинского района 14 декабря.

Напомним, ранее полиция распространила ориентировку на сбежавшего из психбольницы мужчину. Была опубликована его фотография и подробная информация о нем.

Учитывая состояние здоровья без вести пропавшего и сложные погодные условия, сразу же начались поиски пациента.

В первую очередь, была проверена территория Алексеевки и близлежащие населенные пункты. Особое внимание было уделено лесопосадкам вдоль автодороги, проверялись заброшенные дома и здания.

В проведении поисковых мероприятий принимали участие суточные наряды воинской части 5510, 15 сотрудников СПЧ-2 из Кокшетау, кинологи со служебными собаками, работники медицинского учреждения, а для максимального охвата территории применялся дрон.

Полицейские установили, что пропавший ранее проживал на территории Жаксынского района. Аналогичные поисковые мероприятия проводились и там.

"Поиски велись круглосуточно в течение четырех дней. Полицейские опасались, что мужчина мог замерзнуть один в степи, поэтому использовали все ресурсы для успешного завершения поисковых мероприятий", - отметили в пресс-службе ДП Акмолинской области.

18 декабря около 10 часов вечера пропавшего обнаружили на обочине республиканской трассы. Сверив по ориентировке приметы мужчины и опросив его, сотрудники полиции поняли, что нашли беглеца.

Впоследствии в сопровождении санитаров он был доставлен в медицинское учреждение.

Ранее в Шымкенте из больницы сбежала подозреваемая в мошенничестве. Стражи порядка просили помочь в установлении ее местонахождения и распространили ее фото.

А в 2020 году пациент центральной районной больницы в поселке Таскала в Западно-Казахстанской области поджег палату и сбежал через окно второго этажа.

Как отмечали тогда в ДЧС региона, пожар начался в палате отделения терапии. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Из медицинского учреждения спасатели эвакуировали 30 человек.

В ходе операции были спасены два человека, один из которых - ребенок. Больных разместили на первом этаже Таскалинской ЦРБ. Стражи порядка начали розыск 41-летнего пациента.