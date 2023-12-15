Сбежавшего из психбольницы пациента разыскивают в Акмолинской области. Сообщение о произошедшем поступило вечером 14 декабря в дежурную часть отдела полиции Зерендинского района, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Акмолинской области, телефонное сообщение от врача Акмолинской областной психиатрической больницы в Алексеевке в дежурную часть отдела полиции Зерендинского района поступило 14 декабря в 19.55.

Он рассказал, что около 18.30 пациент Константин Беспалый 08.12.1978 года рождения самовольно покинул учреждение. Он - уроженец Жаксынского района, села Кийма.

Приметы: рост 170-175, худощавого телосложения, лысоватый. Особые приметы: косоглазие.

Был одет: куртка с капюшоном синего цвета, шапка черная с бубенчиком, коричневые замшевые сапоги.

В настоящее время на установление и задержание ориентирован личный состав ДП Акмолинской области.

В ведомстве попросили всех, кто владеет информацией о местонахождении мужчины, обращаться по телефонам: 8 (71632) 2-12-02 или 102, 8 771 371 41 02, 8 705 625 54 93.

Напомним, случаи побегов из больниц в Казахстане происходили и ранее.

Так, в 2021 году, в разгар пандемии в Уральске из областной многопрофильной больницы ушел и пропал 65-летний мужчина с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".

А годом ранее сообщалось, что пациент центральной райбольницы в поселке Таскала в Западно-Казахстанской области поджег палату и сбежал через окно второго этажа.

Как отмечали тогда в ДЧС региона, пожар начался в палате отделения терапии. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Из медицинского учреждения спасатели эвакуировали 30 человек. В ходе операции были спасены два человека, один из которых - ребенок. Больных разместили на первом этаже Таскалинской ЦРБ. Стражи порядка начали розыск 41-летнего пациента.