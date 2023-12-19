Сейсмостанции перешли на усиленный режим работы в Алматы

Возможно ли сильное землетрясение в Алматы из-за произошедших толчков в Китае, рассказал директор Института сейсмологии Даулет Сарсенбаев во время встречи с сотрудниками ДЧС, передает NUR.KZ.

На вопрос о том, может ли землетрясение в Китае повториться с новой силой, более ощутимой для Алматы, Даулет Сарсенбаев ответил, что афтершоки - повторные толчки - на территории провинции Ганьсу КНР все еще происходят, но уже с меньшей силой.

"Наши сейсмические станции перешли на усиленный режим работы, мониторинг проводим. Сейчас ожидаем информацию от китайских коллег, на основе которой будет заседать наша прогнозная комиссия", - сообщил директор Института сейсмологии.

Что касается вероятности сильного землетрясения в следующем году, спикер отметил, что такой прогноз будет составляться в конце января - начале февраля 2024 года.

Напомним, в минувший понедельник в Китае произошло сильное землетрясение. Сообщается о жертвах и пострадавших в провинциях Ганьсу и Цинхай в результате произошедшего - там погибли 111 человек.

Магнитуда землетрясения составила 6,0, по некоторым источникам - 6,2.

Между тем, в Алматы во вторник в 07:44 зарегистрировано землетрясение, ощутимость которого составила 2 балла. Эпицентр землетрясения расположен в 347 километрах на юг от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения - 12,6, магнитуда MPV - 6,0.