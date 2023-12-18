Казахстанские спасатели обратились к туристам, отдыхающим в горах
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В ДЧС Алматинской области призвали жителей не выходить на заснеженные склоны, в горах до сих пор сохраняется угроза схода лавин, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как сообщили в ДЧС, в горах Алматинской области в период с 18 декабря по 21 декабря 2023 года сохраняется лавинная опасность.
"ДЧС убедительно просит граждан, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности", – говорится в сообщении.
По данным ДЧС, на территории Алматинской области имеются 55 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау.
"В основном, сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега", – отметили в ведомстве.
Напомним, вчера жителей Алматы и гостей города спасатели предупредили об опасности схода лавин и попросили воздержаться от походов в горы.
Как действовать во время схода лавины?
Если вдруг вы оказались в горах во время схода лавины, следует предпринять несколько важных шагов, которые могут спасти жизнь. О них сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС.
Действия во время лавины:
- постарайтесь укрыться за скалой, деревом, лечь на землю, защитить руками голову, дышать через одежду;
- попав в лавину, делайте плавательные движения, чтобы удержаться на поверхности;
- при погружении в снег, подтяните колени к животу, подождите прекращения движения лавины, определите верх-низ и попытайтесь выбраться.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051314-kazahstanskie-spasateli-obratilis-k-turistam-otdyhayuschim-v-gorah/