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Казахстанские спасатели обратились к туристам, отдыхающим в горах

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Горы Алматы
Горы Алматы. Архивное фото: пресс-служба РОСО МЧС РК

В ДЧС Алматинской области призвали жителей не выходить на заснеженные склоны, в горах до сих пор сохраняется угроза схода лавин, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили в ДЧС, в горах Алматинской области в период с 18 декабря по 21 декабря 2023 года сохраняется лавинная опасность.

"ДЧС убедительно просит граждан, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности", – говорится в сообщении.

По данным ДЧС, на территории Алматинской области имеются 55 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау.

"В основном, сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега", – отметили в ведомстве.

Напомним, вчера жителей Алматы и гостей города спасатели предупредили об опасности схода лавин и попросили воздержаться от походов в горы.

Как действовать во время схода лавины?

Если вдруг вы оказались в горах во время схода лавины, следует предпринять несколько важных шагов, которые могут спасти жизнь. О них сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС.

Действия во время лавины:

  • постарайтесь укрыться за скалой, деревом, лечь на землю, защитить руками голову, дышать через одежду;
  • попав в лавину, делайте плавательные движения, чтобы удержаться на поверхности;
  • при погружении в снег, подтяните колени к животу, подождите прекращения движения лавины, определите верх-низ и попытайтесь выбраться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051314-kazahstanskie-spasateli-obratilis-k-turistam-otdyhayuschim-v-gorah/

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