Буран застал врасплох более 5 тысяч казахстанцев на автодорогах страны

За два дня на автодорогах Казахстана из снежного плена спасено более 5 тысяч человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Как сообщает пресс-служба ведомства, из-за понижения температуры, гололеда и метели в ряде регионов было закрыто движение на автодорогах республиканского и областного значений.

"Всего в течение двух суток на автодорогах страны спасено более 5 тысяч человек, в том числе 275 детей. Только за прошедшие сутки на дорогах спасено 4 510 человек, из них 225 детей.

В аварийно-спасательных работах задействованы силы и средства МЧС, Министерства обороны, полиции, "Казавтожол", пограничного отряда", - сообщили в МЧС.

Только в Жуалынском и Кордайском районах Жамбылской области, по информации МЧС, спасено 4096 человек, в том числе 181 ребенок, 39 иностранных граждан. В Туркестанской области спасены 357 человек, из них 40 детей. В области Жетісу на автодороге "Ушарал-Достык" из снежных заносов были спасены 57 человек, из них 4 детей.

"По направлению Шымкент-Тараз в районе населенного пункта Шукырбулак образовалось скопление порядка 400 единиц техники, в районе села Шақпақ порядка 230 единиц техник, в которых находятся порядка 1200 человек. Граждане размещены в пунктах обогрева", - говорится в сообщении.

Аварийно-спасательные работы на трассах Казахстана. Фото: пресс-служба МЧС РК

Отмечается, что решениями акимов Жамбылской и Туркестанской областей в Кордайском, Шуском и Тюлькубасском районах объявлены чрезвычайные ситуаций природного характера местного масштаба.

МЧС обращается к казахстанцам и рекомендует не выезжать в дальние поездки в период штормовых предупреждений, а также воздержаться от пеших путешествий на далекие расстояния.

Напомним, сегодня ночью в Жамбылской объявлен режим ЧС природного характера. В результате сильного ветра и мокрого снега в Шуском районе области были оборваны линии электропередачи и повалены опорные столбы. По причине ЧС на участке "Шу-Отар" простаивали 11 пассажирских поездов, 12 грузовых поездов. Без электроэнергии остались 32 населенных пункта в 4 районах области.

В связи с ЧС, несколько десятков спасателей были направлены Кыргызстаном в Жамбылскую область.

На сегодняшний день на 16 участках автодорог республиканского значения в 5 областях ограничено движение в связи с погодными условиями.

Синоптики обещают, что в предстоящие выходные в Казахстане морозы сменят метели и усиление ветра.