Режим ЧС природного характера объявили в Жамбылской области

Сегодня, 15 декабря, ночью в Жамбылской области объявили режим ЧС природного характера местного масштаба - в регионе бушует непогода, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается на официальном сайте акимата Жамбылской области, в связи с резким ухудшением погодных условий (резкое понижение температуры, низовая метель, плохая видимость) поэтапно с 12 декабря перекрыты автодороги республиканского значения по коридору "Западная Европа - Западный Китай" по маршруту "Тараз-Алматы" и областного значения.

С 13 декабря по поручению акима Жамбылской области Карашукеева работает специально созданный региональный оперативный штаб.

В спасательных работах задействовано 117 единиц спецтехники, 103 человека (ДЧС, военнослужащие).

По состоянию на 23.00 14 декабря спасательными подразделениями спасено и эвакуировано 1279 человек, которые размещены в 6 пунктах обогрева в Кордайском районе.

На трассах в снежных заносах все еще остаются автомобили. Информация о количестве уточняется.

В результате сильного ветра и мокрого снега в Шуском районе оборваны линии электропередачи и повалены опорные столбы.

По причине ЧС на участке "Шу-Отар" простаивают 11 пассажирских поездов, где в среднем по 500-700 человек в каждом. В ожидании отправления 12 грузовых поездов.

Без электроэнергии остались 8 882 абонента в 32 населенных пунктах 4 районов области.

В настоящее время порывы ветра достигают 45 м/c. Согласно прогнозу РГП "Казгидромет", в ближайшие дни сохранятся погодные условия с усилением ветра до 30 м/c.

"Просим не поддаваться панике и доверять только официальным источникам", - говорится в сообщении.

Задать интересующие вопросы можно, позвонив на горячую линию по номерам 8 7262 513575, 51 41 67.