Как будут отдыхать казахстанцы в декабре 2023 года

В этом году в середине декабря казахстанцы будут праздновать 32-ю годовщину независимости республики. В связи с этим жители страны отдохнут еще один день, передает NUR.KZ.

16 декабря в Казахстане отмечается День Независимости.

В этом году праздничная дата выпадает на субботу, а потому, согласно календарю праздничных дней на официальном сайте "Электронного правительства", выходной переносится на понедельник, 18 декабря.

При этом отметим, что в прошлом году статус праздника был изменен с национального на государственный. И если раньше День Независимости отмечали два дня подряд, 16 и 17 декабря, теперь количество праздничных дней сократили.

Кроме того, был упразднен День первого президента, который ранее отмечался 1 декабря.

Таким образом, в этом году казахстанцы будут отдыхать на День Независимости три дня подряд, с 16 по 18 декабря.

Напомним, 16 декабря 1991 года президент Казахстана подписал Конституционный закон "О государственной независимости Республики Казахстан".

Добавим, согласно закону "О праздниках в РК", государственные праздники – праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.