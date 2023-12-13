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Мороз до 38 градусов: обледеневшую форму пожарного показали в ДЧС Акмолинской области

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Обледеневшая форма пожарного
Обледеневшая форма пожарного. Кадр из видео: instagram.com/aqmola_tjd

ДЧС Акмолинской области показало видео, на котором пожарный после тушения возгорания стоит в обледеневшей форме из-за сильных морозов, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

На опубликованных ДЧС региона кадрах видно, как с обледеневшей формы пожарного буквально молотком выбивают ремень.

"Несмотря на резкое понижение температуры воздуха до -35 градусов, местами – до -38 градусов акмолинские пожарные продолжают с честью нести службу. С начала морозов акмолинские огнеборцы уже потушили 43 пожара, 32 – в жилом секторе и 10 – на автотранспорте. При этом с пожара эвакуированы 2 человека", – говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что основными причинами пожаров в жилом секторе стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации и монтаже отопительных печей и электрооборудования.

Кроме того, как добавили в ДЧС региона, в период низких температур значительно увеличилось количество пожаров на автотранспорте.

Спасатели призывают казахстанцев не забывать об элементарных правилах пожарной безопасности:

  • не перегружайте электрические сети;
  • не оставляйте без присмотра отопительные печи и не топите их длительное время;
  • следите за исправным состоянием электрооборудования и электропроводки;
  • не используйте для обогрева помещений, автотранспорта самодельные, неисправные обогревательные приборы;
  • не оставляйте без присмотра включенные электробытовые и газовые приборы;
  • ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра.

Напомним, за минувшие сутки казахстанские спасатели вызволили 140 человек, оказавшихся на республиканской дороге в сильный мороз. Среди спасенных несколько десятков иностранцев. В МЧС показали, как спасали замерзших казахстанцев на трассах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050719-moroz-do-38-gradusov-obledenevshuyu-formu-pozharnogo-pokazali-v-dchs-akmolinskoy-oblasti/

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