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38-градусные морозы придут на юг Казахстана: объявлено штормовое предупреждение

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Люди гуляют по городу зимой
Заснеженный город. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В среду, 13 декабря, в ряде регионов Казахстана вновь объявлено штормовое предупреждение из-за сильных морозов, ветра и метелей, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Как сообщается на официальном сайте госметеослужбы, сильные морозы ожидаются в южных регионах страны.

Так, 13 декабря в области Жетісу ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 23-28 градусов мороза, на севере и в горных районах области прогнозируют сильный до мороз 33-38 градусов.

Жителей областного центра - Талдыкоргана - предупреждают о морозе до 27-29 градусов.

Похолодание ждет и жителей Жамбылской и Алматинской областей.

В Жамбылской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с с порывами до 23-28 м/с, а на северо-востоке области - до 30 м/с. Ночью в регионе похолодает до минус 25-30 градусов, на севере и в горных районах области обещают 35-градусный мороз. В Таразе также прогнозируют ночью мороз до 33-35 градусов.

В административно центре Алматинской области - городе Қонаев - грядущей ночью ожидается похолодание до минус 25-27 градусов.

В Туркестанской области 13-14 декабря ожидается усиление ветра до 15-20 м/с с порывами до 23-28 м/с.

В Алматы ночью также обещают мороз до 23-25 градусов, а в ночь на четверг, 14 декабря, - до минус 25-27 градусов.

В Атырауской и Западно-Казахстанской областях, а также в области Ұлытау завтра объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра, порывы которого будут достигать 23 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области завтра обещают низовую метель и усиление ветра до 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске и Риддере сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

Напомним, ранее в МЧС обратились к казахстанцам из-за сильных морозов - водителей предупреждают о риске возгорания транспортных средств.

Как вести при сильном морозе и в метель

Спасатели на сайте ДЧС одного из регионов страны рекомендуют в непогоду быть особенно бдительными, следить за информацией о погодных условиях, а также следить за температурой воздуха на улице.

"В холодную погоду, особенно при сильном морозе, контролируйте свое состояние, не допускайте общего и местного переохлаждения. Чаще всего переохлаждению подвергаются нижние конечности, уши, нос, пальцы рук", - говорится в сообщении спасателей.

Особую опасность зимой представляют бураны и снежные заносы, особенно для людей, застигнутых в пути. В связи с этим водителям и пассажиром авто дали следующие рекомендации:

  • если в пути вместе окажутся несколько человек (на нескольких машинах), целесообразно собраться всем вместе и использовать один автомобиль для укрытия, воду из двигателей необходимо слить;
  • нельзя покидать укрытие - автомобиль, так как в сильный буран ориентиры могут быть потеряны;
  • автомобиль расположите капотом на ветер, максимально утеплитесь и экономьте топливо, не держите печь включенной беспрерывно;
  • периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы снег не замуровал вас внутри салона. В последствии эту дверку можно использовать в качестве аварийного выхода.
  • если вы запускаете двигатель для обогрева салона машины, то периодически выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу, так чтобы газ из нее уходил в атмосферу, а не под автомобиль.

"Выхлопные газы, выделяющиеся при работе мотора и постепенно скапливающиеся в салоне автомобиля, убьют вас гораздо раньше, чем самый лютый мороз", - предупреждают спасатели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050504-38-gradusnye-morozy-pridut-na-yug-kazahstana-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie/

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