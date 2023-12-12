Стало известно, когда завершат модернизацию Зеленого базара в Алматы

Аким Медеуского района Еркебулан Оразалин во рассказал о том, когда завершат модернизацию "Зеленого базара" в Алматы, передает NUR.KZ.

"В этом году начаты работы по модернизации "Зеленого базара". Проводится реконструкция сетей, перед центральным входом планируется обновление бетонного перекрытия, усиление несущих конструкций, благоустройство территории. Работы планируется завершить до конца 2025 года", - сообщил Оразалин.

По его словам, по предварительной оценке на проект будет затрачено 4,7 млрд тенге, но Еркебулан Оразалин выразил мнение, что по факту сумма будет превышена.

"В этом году акцент был на модернизацию и реконструкцию инженерных сетей, а перед входной группой основного зимнего павильона осуществлен снос павильонов и ведется ремонт мостовой конструкции.

На следующий год планируется благоустройство этой площади и ремонт исторического здания. Я думаю, поэтапно в течение трех лет с расчисткой прилегающих территорий большая работа будет проведена. Основной лейтмотив – восстановление его исторического архитектурного облика", - отметил аким Медеуского района.

Ранее в Управлении предпринимательства и инвестиций рассказали, почему на Зеленом базаре снесли некоторые бутики.

Также аким Алматы Ерболат Досаев рассказывал, какие работы проводятся на рынке, однако тогда сообщалось, что работы будут завершены до конца 2024 года.