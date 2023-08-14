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Снос ряда бутиков на Зеленом базаре в Алматы объяснили в акимате

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Зеленый базар
Зеленый базар. Иллюстративное фото: NUR.KZ.Петр Карандашов

На Зеленом базаре Алматы сносят несколько бутиков, торгующих канцтоварами. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в Управлении предпринимательства и инвестиций города.

Как сообщили в Управлении предпринимательства и инвестиций, на проспекте Жибек Жолы ведется снос бутиков. Основанием для сноса стало предписание Управления градостроительного контроля Алматы из-за выявленных нарушений.

Так, сообщается о трех незаконных торговых павильонах общей площадью 557,6 кв.м. и незаконной пристройке площадью 112,5 кв.м., а также о незаконном металлическом куполе и 213 объектах НОТ общей площадью 1262,5 кв.м.

"Вместе с тем, имеется предписание Управления по чрезвычайным ситуациям Медеуского района за нарушение законодательства и других нормативно-правовых актов Республики Казахстан - необходимо убрать временные строения на расстоянии 18 м. от здания, бутики со стороны проспекта Жибек Жолы", - говорится в сообщении.

При этом срок устранения дается до 4 сентября 2023 года.

В Управлении отметили, что, по информации администрации рынка, уведомления о предстоящей модернизации были переданы арендаторам заблаговременно для обеспечения возможности распродажи ими товарных запасов.

"С февраля 2023 года арендаторам также предлагались свободные торговые места в новом павильоне "Зеленого базара", где было организовано отдельное пространство для торговцев канцелярскими товарами, поскольку почти половина арендаторов с бутиков по проспекту Жибек Жолы занимается продажей канцтоваров", - заключили в управления.

Напомним, ранее мы рассказывали, что арендаторы киосков на рынке "Бакорда Строй Сити" в Алматы пожаловались на то, что торговые площади планируют снести и выплатить за них компенсацию меньше вложенных торговцами средств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032390-snos-ryada-butikov-na-zelenom-bazare-obyasnili-v-akimate-almaty/

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