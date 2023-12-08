Проверку из-за утечки "списков Айки" проводят в МВД

В Министерстве внутренних дел проводят служебную проверку на предмет происхождения "списков Айки", в которые якобы попали элитные эскортницы и их клиенты, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в МВД, обстоятельства происхождения, достоверности и рассылки сведений о персональных данных в социальных сетях устанавливаются в рамках проводимой проверки.

"На данный момент проводится досудебное расследование по статье 309 Уголовного кодекса "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество", а также статье 296 Уголовного кодекса "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта".

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - рассказали в ведомстве.

Там также добавили, что за распространение персональных данных грозит уголовная ответственность по статье 147 Уголовного кодекса "Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите", предусматривающая максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что источники из правоохранительных органов опровергли наличие списка "по делу Айки" и предположили, что "слив" имеет больше заказной характер в рамках шантажа.