Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Проверку из-за утечки "списков Айки" проводят в МВД

Опубликовано:

Мобильный телефон в руках
Мобильный телефон в руках. Фото: freepik.com

В Министерстве внутренних дел проводят служебную проверку на предмет происхождения "списков Айки", в которые якобы попали элитные эскортницы и их клиенты, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в МВД, обстоятельства происхождения, достоверности и рассылки сведений о персональных данных в социальных сетях устанавливаются в рамках проводимой проверки.

"На данный момент проводится досудебное расследование по статье 309 Уголовного кодекса "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество", а также статье 296 Уголовного кодекса "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта".

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - рассказали в ведомстве.

Там также добавили, что за распространение персональных данных грозит уголовная ответственность по статье 147 Уголовного кодекса "Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите", предусматривающая максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что источники из правоохранительных органов опровергли наличие списка "по делу Айки" и предположили, что "слив" имеет больше заказной характер в рамках шантажа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049913-proverku-iz-za-utechki-spiskov-ayki-provodyat-v-mvd/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.