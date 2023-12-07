Жители микрорайона в Астане 16 лет жили без документов на свои дома

Жители микрорайона Нұр-бесік в Астане с 2007 года проживали в своих домах не имея на них правоустанавливающих документов. Вопрос решился спустя 16 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на акима столицы.

О том, что спустя 16 лет жители микрорайона в Астане смогут, наконец, получить документы на свои дома, сообщил на своей странице в Instagram аким Астаны Женис Касымбек.

Речь идет о жителях микрорайона Нұр-бесік (ЖМ Коктал 1), где расположено более 200 домов и проживает более тысячи жителей.

Касымбек отмечает, что в микрорайоне горожане живут с 2007 года, но на протяжении 16 лет у них не было правоустанавливающих документов на дома.

"Следовательно, они не могли прописаться в своих домах, что также не позволяло прикрепиться в медицинские учреждения, отдать детей в детсады, школы и др. Им приходилось прописываться у знакомых и близких.

Вопрос по узаконению земельных участков жители микрорайона Нұр-бесік не раз поднимали на наших встречах. В данном направлении проделали большую работу, разрешили все технические моменты. На данный момент ведется процедура выдачи жителям правоустанавливающих документов. Можно сказать, что теперь они официально жители столицы и спустя 16 лет могут прописаться у себя", - сообщил аким Астаны.

Касымбек также отметил, что сейчас городские власти занимаются благоустройством микрорайона. Уже завершены работы по строительству инженерных сетей по водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению, заасфальтированы улицы, установлены ливневки и опоры освещения, проведен интернет.

Градоначальник пообещал и дальше заниматься развитием жилых массивов города.

Напомним, Женис Касымбек с начала года провел ряд встреч с жителями микрорайонов Астаны.

Сразу после вступления в должность Касымбек встретился с жителями Алматинского района столицы, которая продлилась 3 часа. Жители района поднимали вопросы по строительству соцобъектов, инженерных сетей, дорог и тротуаров, дворов и общественных пространств, благоустройству, установке теплых остановок, камер видеонаблюдения, запуску новых маршрутов, Интернету, инфраструктурным объектам и др.

На встрече с жителями микрорайона Сарыарка аким Астаны обсудил вопросы по ремонту ЖК, сносу аварийных домов.

Немало проблемных вопросов поднималось и на встрече Касымбека с жителями жилого массива Ондирис (Лесозавод, район Байконыр). Они касались вопросов по сносу аварийного жилья, строительству дорог, канализации, моста, газификации, электроснабжению.

Летом этого года Женис Касымбек рассказал о масштабных работах по преображению правого берега Астаны. Например, было проведено благоустройство набережной реки Акбулак от улицы Амман до проспекта Тауелсиздик. Под мостами появились пешеходные переходы, которые связали парковые кластеры вдоль реки Акбулак. Планировалось также благоустроить 55 дворов и общественных пространств в районе Алматы, в Байконыре – 32, Сарыарке – 30.

Решить главную проблему жителей микрорайона Жагалау обещал летом Женис Касымбек. Чтобы решить вопрос с нехваткой школ, здесь планируется построить 3 новые школы.

Не нехватку соцобъектов жаловались и жители района Нура. До 2025 года здесь планируется построить 9 школ.