Когда водители без ИП смогут официально работать через приложения, рассказал Минтранс

Физлица будут причислены к официальным перевозчикам с 2025 года. Именно тогда вступят в силу поправки в закон "Об автомобильном транспорте", передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство транспорта.

В пресс-службе Министерства транспорта РК сообщили, что 1 января 2025 года ожидается вступление в силу поправок в закон "Об автомобильном транспорте", которые позволят причислить физических лиц к официальным перевозчикам такси.

Ранее сообщалось, что мобильные приложения для заказа такси (Яндекс, InDrive, Maxim, Апару, Tappy Taxi и другие) имеют право обслуживать только официальных перевозчиков такси – ИП или юрлиц, подавших уведомление в местные исполнительные органы.

"Новые нормы закрепляют в национальном законодательстве условие, согласно которому физическое лицо сможет полноправно заниматься перевозками такси при подаче в МИО уведомления для включения в реестр официальных перевозчиков такси.

А ответственность и контроль за тем, как физическое лицо, включенное в реестр, будет соблюдать требования к такси, возлагается на оператора мобильного приложения", — говорится в сообщении Минтранспорта.

В ведомстве также уточняют, что поправки могут заработать раньше указанного срока. Госорганы рассматривают возможность их введения уже с 2024 года. Связано это с высокой актуальностью вопроса.

Также уполномоченные органы ранее приняли Дорожную карту по искоренению незаконных пассажирских перевозок.

В рамках ее реализации запланированы рейды по стихийным стоянкам перевозчиков, контроль за деятельностью мобильных приложений заказа такси, меры по выявлению незаконных перевозчиков через системы фотовидеофиксации ("Сергек", АСИ), проработка интеграции мобильных приложений заказа такси с ИС госорганов для мониторинга работы транспортных средств и их водителей.

Напомним, в апреле стало известно, что таксистам и курьерам упростят легализацию деятельности в Казахстане.

В июле в стране начал действовать пилотный проект, в рамках которого казахстанцы, занятые в сфере курьерской службы или такси, могут стать полноправными участниками налоговой системы.

В рамках проекта регистрацию ИП можно пройти непосредственно на интернет-платформе, через которую казахстанец работает таксистом или курьером.

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