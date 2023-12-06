Как сужение полос скажется на движении на дорогах в Алматы, объяснили эксперты

Чиновники планируют сузить существующие автомобильные полосы, чтобы освободить больше места для общественного транспорта. Специалисты высказались по этому поводу, передает сайт телеканала КТК.

В Алматы планируется сузить существующие автомобильные полосы, чтобы выделить дополнительное место для общественного транспорта и велодорожек. В управлении городской мобильности пояснили, что к таким мерам уже прибегли в других странах, а по словам специалистов, это сделает инфраструктуру комфортнее для всех.

По мнению урбанистов, если сузить ряды, то пропускная способность увеличится. Кроме того, в некоторых частях города наверняка могут появиться дополнительные светофоры и направления.

"Сужение полосы движения – оно как бы не играет существенной роли, потому что у вас все равно одна полоса. И чем адекватнее ее размер по существующим условиям на улице, тем более предсказуемое движение.

То есть, если у вас в одну полосу две машины помещаются, то там уже начинаются непредсказуемые маневры, увеличивается время перехода проезжей части для пешеходов и так далее", – цитирует телеканал специалиста по городскому транспорту Urban Forum Kazakhstan Романа Барабанова.

Эксперты утверждают, что из-за новшества придется снизить максимальную скорость движения. К слову, данный проект еще в разработке, и когда его начнут воплощать в реальность, пока неизвестно.

Источник: КТК

Как рассказал глава управления городской мобильности Сагындык Телибаев, на данный момент ширина одной полосы в Алматы для машин составляет 3,5 метра, а для общественного транспорта – 4 метра. Тогда как во многих других странах эти показатели равны 2,7 и 3,1 метрам соответственно. Поэтому размер полосы в городе предлагается уменьшить.

Еще Телибаев отметил, что в Алматы по-новому заработают светофоры в этом случае данные объекты будут построены так, чтобы отдать предпочтение общественному транспорту.

Напомним, что первые автобусные полосы в Алматы появились в 2013-2015 годах, в Астане – в 2015 году.