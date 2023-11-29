Еще одна велополоса появилась в Алматы

Новая выделенная велосипедная полоса появилась в южной столице на улице Манаса, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал Almaty_joly.

Новая выделенная велосипедная полоса обустроена по улице Манаса с западной стороны от улицы Сатпаева до проспекта Абая.

Также по ул. Манаса от Шевченко до Абая построена велосипедная дорожка шириной 3 метра и протяженностью порядка 400 метров с организацией парковочных мест вдоль улицы.

Как отметили в акимате, таким образом были соединены между собой существующие велосипедные полосы, расположенные по улицам Шевченко и Сатпаева.

По информации ведомства, в текущем году по городу обустроено 3 км велоинфраструктуры. Работы в данном направлении будут продолжены по поручению акима Алматы Ерболата Досаева в рамках Плана развития города.

Согласно ПДД РК, велосипедная дорожка - отдельная дорога или часть дороги, предназначенная для движения велосипедов и обозначенная соответствующим знаком. Велосипедная дорожка конструктивно отделяется от других дорог или от других элементов одной и той же дороги;

А велосипедная полоса движения - полоса проезжей части дороги, предназначенная для движения велосипедов. Велосипедная полоса движения отделяется от остальной проезжей части с помощью продольной дорожной разметки и специальных знаков