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30 лет независимости Казахстана

"Занимали очередь до 7 утра": шиномонтажник рассказал об ажиотаже среди водителей Алматы

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Шиномонтаж
Шиномонтаж. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

До 1 декабря автомобилисты обязаны были сменить резину. И если на севере Казахстана большинство водителей "переобулись" еще в октябре, то у шиномонтажников Алматы и сейчас очередь, передает NUR.KZ.

Олег Шейко открыл свою шиномонтажную 17 лет назад, а общий стаж в этой сфере превышает 30 лет. Говорит, ноябрьский и мартовский ажиотажи в Алматы - дело ежегодное и привычное. В прошлом месяце доходило до того, что водители занимали очередь, когда на часах не было и 7 утра. А шиномонтажная открывается в 09:30. К этому моменту обычно у ворот уже стояло по 3-4 машины.

Олег Шейко
Олег Шейко. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Вечером клиентов было в разы больше. Продлевать рабочие часы и трудиться по ночам не стали, чтобы не беспокоить жителей спального района. Но на многих других шиномонтажных в ноябре перешли на круглосуточный режим работы.

Немало в этом году было тех, кто сменил шины в октябре, говорит Олег Шейко. Остальные, как правило, бояться испортить асфальтом зимнюю резину, в особенности липучки и шипы. Но эти опасения напрасны, говорит специалист.

Шиномонтаж
Шиномонтаж. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Как только асфальт остыл, можно смело переобуваться. Как правило, в конце сентября - начале октября асфальт уже холодный. С резиной ничего страшного не произойдет при таких температурах.

Она у вас мигом не сгорит, не высохнет - ничего такого не будет. Если она у вас уже совсем старенькая, сухая, то, конечно, она начнет изнашиваться. Но вы как только поставите, она и так начнет изнашиваться. Потеряете, может, полмиллиметра протектора", - делится мнением Олег Шейко.

Шиномонтаж
Шиномонтаж. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Ежедневно в ноябре на шиномонтажной Олега резину меняли около 40 автомобилей. С наступлением декабря это число резко сократилось. Сейчас здесь в основном те, кто уезжал из Алматы на отдых или в командировку. В числе последних Талгат Сагижанов. Он провел в очереди на "переобувку" почти час. Правило об обязательной смене резины водитель поддерживает.

"Не каждый год зима так поздно наступает. В один вечер дождь пройдет, с утра холодок и пожалуйста - покрытие изо льда. Поэтому зимнюю резину уже надевать надо. И надо народ приучать к этому. Это страховка. Мы же не знаем, когда дождь или снег пойдет", - считает Талгат Сагижанов.

Дмитрий Демидов за работой
Дмитрий Демидов за работой. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Также специалисты советуют быть внимательными при выборе резины. Нюансов в этом вопросе много.

"Лучше купить новую китайскую, чем б/у. Там проблем куча: от заломов до прорывов, шишки и трещины. Везут в баллоне, в целях экономии места по 3-4 штуки запихивают. Потом начинают вытаскивать, выламывают, заламывают борта. Потом люди мучаются зимой", - рассказывает шиномонтажник с 25-летним стажем Дмитрий Демидов.

Шиномонтаж
Шиномонтаж. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Сейчас зимняя резина в большинстве своем идет направленная. Надо обращать внимание, чтобы она была собрана по направлению по стрелке. Также очень много зимней резины с лицевой стороной, то есть outside и inside.

Нужно обращать внимание, чтобы outside был снаружи. Бывает, что народ покупает б/у зимнюю резину, ввезенную сюда, а она оказывается из разных комплектов. И когда мы проверяем направление, получается три левых и одно правое колеса", - говорит владелец шиномонтажной Олег Шейко.

Шиномонтаж
Шиномонтаж. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Следует обратить внимание и на год выпуска. Случалось, приезжают водители с новой резиной, а год на ней уже старый. Долго такая не проездит, говорят работники шиномонтажной. Дали они и рекомендации по хранению резины.

"Летнюю резину лучше хранить в сухом виде. Небольшая влажность допускается, но лучше в сухом виде, потому что резина предназначена для работы при высоких температурах. Большая влажность, сырое помещение - это не очень хорошо. А вот для зимней резины - ничего страшного. Чем больше влажность, тем дольше она сохранится и лучше будет работать", - говорит Олег Шейко.

Шиномонтаж
Шиномонтаж. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Напомним, что за использование покрышек не по сезону водителям грозит штраф 5 МРП - это чуть больше 17 тысяч тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049350-zanimali-ochered-do-7-utra-shinomontazhnik-rasskazal-ob-azhiotazhe-sredi-voditeley-almaty/

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