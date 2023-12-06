Массовых увольнений боятся бухгалтеры школ в Актобе

Почти 200 школьных бухгалтеров оказались под угрозой сокращения в Актобе - в городе собираются вводить единую бухгалтерию, передает телеканал "Астана".

Около 200 человек могут попасть под сокращение из-за этих нововведений. Однако, как оказалось, подобное ноу-хау уже пытались внедрить ранее, но позже отказались от идеи. Ее отменили из-за неэффективности.

Почему снова решили оцифровать бухгалтерский труд, и что будет с сотнями специалистов - неизвестно.

"На руки, например, со средне-специальным образованием бухгалтер получает одну ставку 86 тысяч, если полторы может 120 тысяч, если будет централизация, эта зарплата уменьшится. Как думаете, что делать? И 200 с лишним человек не разместят там", - заявила бухгалтер Айгерим Дильжанова.

Отмечается, что внедрить такую программу планировали еще 12 лет назад.

"В 2011 году такой опыт уже был. Буквально данная программа проработала около 4-5 месяцев и была закрыта ввиду того, что она была нецелесообразна. Как раз в связи с этой централизацией нет досконального, четкого контроля над деятельностью самих бухгалтеров", - напомнила юрист Динара Молдагалиева.

В отделе образования заявили, что от услуг бухгалтеров никто не собирается отказываться - для специалистов все останется по-прежнему, изменятся лишь условия труда. Как это будет, власти не сообщили.

По их словам, программу централизации учета в регионе намерены ввести для борьбы с финансовыми нарушениями в школах.

"Ни один бухгалтер не останется без работы. Они также будут работать в своем штате, со своей ставкой, только условия", - сказала по этому поводу глава отдела образования города Меткуль Косымбаева.

Несколько лет назад сообщалось, что в ближайшем будущем автоматизация процессов повлияет на рынок труда - некоторые профессии могут исчезнуть, в том числе и в Казахстане.

Упаковщиков и фасовщиков также могут заменить роботы, которые могут выполнять намного больший объем, работать круглосуточно и не требовать зарплату.

Из всех отраслей могут окончательно исчезнуть грузчики, потому что уже сейчас активно применяются роботизированные погрузчики.

Летом этого года сообщалось, что в нашей стране профессии бухгалтера и юриста теряют актуальность. А самый высокий темп роста специалистов на рынке - среди маркетологов и айтишников.