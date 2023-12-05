Казахстан вошел в топ-50 стран по математике и естествознанию. Об этом в своем рассказал министр просвещения Гани Бейсембаев, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр просвещения Гани Бейсембаев рассказал, что сегодня были опубликованы результаты очередного рейтинга PISA.

"Как вы знаете, это одна из важных международных систем оценки качества знаний. С радостью спешу сообщить вам о них.

Казахстан вошел в ТОП-50 стран по математике и естествознанию, повысив показатели на 26 баллов по естествознанию и сохранив результаты по математике и чтению. Конечно же, особая роль в этом нелегком деле принадлежит нашим школам", — заявил глава Минспросвещения.

Он также сообщил, что Казахстану удалось добиться сокращения разрыва в качестве знаний между городскими и сельскими школьниками. В целом, среди 81 страны Казахстан по математике занял 46-е место (54-е в 2018 году.), по чтению – 61-е место (69-е в 2018 году), по естествознанию – 49-е место (69-е в 2018 году).

Также сегодня глава Минпросвещения на брифинге в кабмине высказался по поводу планов ограничивать использование смартфонов детьми во время уроков в школах.

Раннее, в ноябре, Гани Бейсембаев ответил на критику учителей в свой адрес.

Как сообщается на сайте Организации экономического сотрудничества и развития, PISA – это программа ОЭСР по международной оценке учащихся.

PISA измеряет способность 15-летних школьников использовать знания и навыки в области чтения, математики и естественных наук для решения реальных задач.